Weekendwijsheid van Maxim Februari: ‘Picknick in je hotelkamer’

Maxim Februari: 'Voor een goede picknick zijn etenswaren die uiteindelijk onhandig blijken het leukst, zoals een blik sardientjes.' Beeld Linette Raven

Schrijver en filosoof Maxim Februari (59): ‘Toen ik ergens in de twintig was, reisde ik regelmatig door Engeland, en verbleef ik meestal in bed and breakfasts. Soms at ik dan in de plaatselijke kroeg, maar dat is niet iedere dag leuk. Om wat af te wisselen begon ik op mijn hotelkamer te dineren. Niet door roomservice te bestellen, maar in de vorm van een picknick. Natuurlijk kan dat binnen niet met een komfoortje of butagas (dat is reuze gevaarlijk!), maar ik deed het simpelweg met fruit, kaas en wijn enzo, meegesmokkeld langs de receptie. Voor een goede picknick zijn etenswaren die uiteindelijk onhandig blijken het leukst, zoals een blik sardientjes, omdat je geen blikopener blijkt te hebben, en dan de hele hotelkamer moet doorzoeken op jacht naar iets om je blik mee open te krijgen.

De hotelpicknick beviel zo goed dat ik het vaker ging doen, voornamelijk wanneer het juist meer voor de hand lag om buiten de deur te eten. Het voelt dan namelijk als een ontsnappingsmogelijkheid. Het lijkt alsof je van alles en iedereen verstoken bent, wat natuurlijk absolute onzin is. Je voelt je alsof je ontsnapt bent, vrij, en eigen baas.

Buiten picknicken is meer een vast scenario, en dus minder avontuurlijk. Bovendien knikken voorbijgaande mensen je nog weleens toe, van ‘dat doe jij goed’, waardoor je het gevoel hebt dat je een cliché bent. Overigens heb ik de binnenskamerse picknick ook ooit gebruikt om te ontsnappen aan een hotemetoterig diner, dat alleen ging over de gewichtigheid en belangrijkheid van de aanwezigen. Ik haalde een broodje uit de kantine en ging op m’n werkkamer picknicken. Volgens mij was ik wel bang om betrapt te worden, dus had ik het licht niet aangedaan. Dat had al helemaal iets geheimzinnigs.’