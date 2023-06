Weekendwijsheid van Marlou van Rhijn: ‘Ga sporten op maandag’

Beeld David Heukers/Brunopress

Voormalig atleet Marlou van Rhijn (31): ‘Toen ik stopte als atleet had ik bijna geen motivatie meer om gewoon te gaan sporten. Ik vond het maar saai. Als je aan topsport doet, heb je namelijk een duidelijk doel: goud winnen. Hoe dichterbij de Spelen kwamen, hoe makkelijker het sporten werd, omdat ik precies wist waarvoor ik het deed. Dat viel daarna volledig weg. Toen ik ging sporten om het sporten, dacht ik echt: wat ga ik doen? Een stuk rennen, maar waarvoor? Deadliften? Mijn persoonlijk record ga ik toch niet meer behalen. Topsport is heel gestructureerd. Als je schema’s wegvallen en je ‘gewoon’ wilt gaan sporten, moet je daarom zelf kleine doelen verzinnen.

‘Je kunt niet zomaar stoppen als je je lichaam zo intensief hebt getraind. Daarnaast is het fijne aan sporten dat je je er beter door voelt. Ik doe het dus nog regelmatig, alleen is die mentale motivatie iets abstracter dan goud. Ik wil zeker drie keer in de week gaan, om zowel mentaal als fysiek gezond te blijven. Daarom heb ik met mezelf afgesproken dat ik sowieso áltijd op maandag ga.

‘Als je op maandag al hebt gesport, ga je supergoed je week in. Hou je niet van sporten? Dan voel je je goed omdat je het achter de rug hebt. Ben je wel een sportliefhebber? Dan heb je een leuk begin van je week gehad. Als je meerdere keren per week wilt sporten en op maandag al gaat, is het makkelijker je sportschema de rest van de week vol te houden. Daarbij kun je van alles doen: wandelen, rennen of een boksles. Sport is vooral leuk omdat je ermee kunt winnen, vind ik. Maar gaat het je puur om het bewegen, dan helpt dit soort trucjes.’