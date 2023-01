Weekendwijsheid van Marjolijn van Heemstra: ‘Loop het donker in’

Marjolijn van Heemstra: ‘Iedereen in dit bizarre, gestreste bestaan, met zo veel schermen en zo veel licht, heeft er denk ik baat bij om even te ontprikkelen.’ Beeld Jiri Büller

Schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra (41): ‘Als mens heb je duisternis nodig, maar die is soms lastig te vinden in Nederland, een van de meest lichtvervuilde landen ter wereld. In het donker vind je rust, vertraging, kun je helen. Iedereen in dit gestreste bestaan, met zo veel schermen en zo veel licht, heeft er denk ik baat bij om even te ontprikkelen. Om dat te doen, heb ik de afgelopen twee jaar vaak het donker opgezocht. Het bleek een heel meditatieve, simpele en goedkope manier om de zintuigen te resetten.

‘Veel mensen zoeken ontprikkeling in een natuurgebied als de Veluwe, maar sinds corona is wandelen zo populair geworden dat je daar inmiddels in een lange rij achter elkaar kan lopen. De stilte kan je beter ’s nachts vinden, zelfs als je in de stad woont. Je kan na zonsondergang makkelijk een onverlicht park of stadspark opzoeken. Sla ’s avonds een keer met z’n tweeën een donker pad in – of alleen, als je durft. Je denkt in het begin: dit is heel eng. Het is ook wel spannend, maar daar gaan je zintuigen juist extra van aan. Kies een donkere plek uit, het liefst met veel bomen en begroeiing, op een onbewolkte nacht met een nieuwe maan. Blijf wel op de paden, want je moet niets verstoren, zeker niet tijdens het broedseizoen. ’s Nachts is er helemaal niemand, het is stil. Loop twintig minuten, zonder geluid, en je merkt hoeveel je zult zien als je ogen gewend zijn geraakt aan de duisternis. Het is superkalmerend, je gaat ook beter horen en ruiken. Het is de beste ontprikkelingsmethode die ik ken. En het fijne is: het donker in wandelen kan overal.’