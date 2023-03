Weekendwijsheid van Maarten Heijmans: ‘Ga zelf met je ongevraagde adviezen aan de slag’

Maarten Heijmans: ‘Ik denk dat de blinde vlek die je ziet bij een ander eigenlijk iets zegt over jezelf.’ Beeld Amrita Panday Photography

Acteur Maarten Heijmans (39): ‘We zijn allemaal gecompliceerde, getroebleerde wezens met bagage. Iedereen heeft blinde vlekken die voor andere mensen heel makkelijk te zien zijn, en voor jezelf een stuk moeilijker. Je denkt altijd goed te weten wat de tekortkomingen van je vrienden zijn, maar het is vaak lastig om erover te beginnen. Ik vind dat altijd goed te zien in de rubriek ‘Wat zou u doen?’ van dit magazine. Veel lezersdilemma’s gaan over hoe ​je iets moet aankaarten​ bij een geliefde​. Toch vraag ik me af of je dat überhaupt wel moet doen, zo’n blinde vlek of tekortkoming benoemen en je vriend of familielid (ongevraagd) advies geven.

Ik denk namelijk dat de blinde vlek die je ziet bij een ander eigenlijk iets zegt over jezelf. Als je bijvoorbeeld opmerkt dat een vriend z’n passie niet achterna durft te gaan, is dat vaak een weerspiegeling van iets in jezelf wat je niet achterna durft te gaan. Een ongevraagd advies geven is daarom eigenlijk zelfkritiek, verbloemd als hulp aan de ander. Als je zelf je passie volgt en daarmee een voorbeeld voor anderen kunt zijn, zal dat veel inspirerender zijn voor je vriend – en de wereld om je heen – dan als je kritiek geeft in de vorm van raad. Je kunt anderen toch niet veranderen.

Als iemand je om hulp vraagt kun je dat natuurlijk bieden, maar als je ongevraagd advies wilt geven, kun je het beter eerst op jezelf toepassen. Als ik deze kritiek aan mezelf zou geven, wat zou ik er dan zelf mee doen? Wat zegt het beeld dat ik heb over deze persoon over mijn eigen onvervulde verlangens? Dat is een stuk makkelijker gezegd dan gedaan, moet ik toegeven. Maar als je zelf met al je op- en aanmerkingen voor de wereld aan de slag gaat, word je uiteindelijk een rijker en fijner persoon voor de mensen om je heen.’