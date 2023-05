Weekendwijsheid van Lykele Muus: ‘Geef geen antwoord op vragen die niet zijn gesteld’

Lykele Muus Beeld David van Dartel.

Acteur Lykele Muus (36): ‘Mijn ex-vrouw en ik gingen uit elkaar toen onze dochter net op de basisschool zat. Omdat het voor ons allebei natuurlijk de eerste keer was, een scheiding met een jong kind, zochten we iemand die wist hoe je zo’n situatie het best kunt aanvliegen. Gelukkig had onze dochter een juf die net tegen haar pensioen aan zat, zo’n superlieve en ervaren vrouw, echt een doorgewinterde kleuterleidster. Ze had een duidelijk advies: geef geen antwoorden op vragen die niet worden gesteld.

Het levert voor kinderen zoveel meer op om zelf iets te ontdekken dan als je ze iets vertelt. Je onthoudt en begrijpt dingen een stuk beter als je zelf een keer tegen de lamp bent gelopen, als je zelf een ervaring hebt opgedaan, dan als je iets wordt opgelegd. Je zet kinderen voor het blok door allerlei informatie te geven die ze niet begrijpen. Vertel de concrete dingen; wat ze kan zien, wat ze kan ervaren, dat delen we. Gevoelskwesties komen vanzelf wel. Door niet telkens te vertellen hoe iets zit of wat er gaat gebeuren, kan een kind er zelf achter komen, wat iemand uiteindelijk een stuk zelfstandiger maakt.

In dit geval hebben we tegen onze dochter gezegd: papa gaat ergens anders wonen. Dit wordt jouw kamer, je mag een mooie kleur voor de muur kiezen. Leuk, zei ze, mooi huis, ik wil graag een groene muur. Pas toen we er al een paar maanden woonden en op een dag samen naar school fietsten, vroeg ze waarom ik ging verhuizen. Ik legde uit dat haar moeder en ik niet meer verliefd waren, maar nog wel goede vrienden, en dat het dus beter was als ik ergens anders woonde. De vragen komen vanzelf. Probeer ze niet voor die tijd te beantwoorden omdat het voor je eigen gemoedstoestand beter is.’