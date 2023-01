Weekendwijsheid van Jorien van Nes: ‘Plan zo weinig mogelijk’

Jorien van Nes Beeld Brendan Bank

Regisseur Jorien van Nes (51): ‘Voor mijn werk als documentaireregisseur moet ik altijd beschikbaar zijn tijdens draaiperiodes, want je moet nou eenmaal kunnen filmen als het nodig is. Mede daarom is het eigenlijk wel fijn om de rest van het leven niet zo precies uit te stippelen. Ik keek de kunst van het niet-plannen ooit af van de Italianen, toen ik in Bologna studeerde. Daar leefde iedereen van dag tot dag. Zoals mijn goede vriend Andrea destijds zei: Je weet toch niet hoe je pet over twee weken staat, of je dan zin hebt diegene te zien?

Voor die studietijd had ik het gevoel dat ik altijd alles vol moest plannen. Dan wist ik waar ik aan toe was, maar aan de andere kant voelde ik vooral tegenzin op de dag dat zo’n etentje zou plaatsvinden. Daarnaast vergat ik ook vaak wat ik had gepland en dacht ik dat ik een vrije zaterdag had, maar bleek er bijvoorbeeld een toneelstuk op het programma te staan. Tja, dan voelde het toch als een verplichting, hoe goed dat toneelstuk ook was. Je weet gewoon pas op de dag zelf wat je wil doen. Bel een vriendin die je graag wil spreken op zondagochtend, of drink ergens koffie met de vriend die je toevallig in de stad tegenkomt.

‘Ik geef toe dat het makkelijker is het om het plannen los te laten als je vrienden en familieleden hebt die dat ook hebben gedaan, want voor mensen die graag plannen ben ik een glibbervis. Dat is ongetwijfeld soms irritant, want ik hou vaak dingen af. Toch hebben de langeafstandsplanners er ook wat aan: ze bellen me weleens als hun afspraken niet doorgaan, met het credo ‘Jorien kan vast wel’. Meestal is dat inderdaad zo.’