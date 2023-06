Weekendwijsheid van Joost Swarte: ‘Denk niet in vaste formats’

Joost Swarte Beeld Joost van den Broek / de Volkskrant

(Strip)tekenaar Joost Swarte (75): ‘Er is geen vaste formule voor creativiteit. Als je een tekening of een werk wilt maken, ben je vaak te veel gericht op wat het moet worden. Dan heb je kans dat het een doodlopende weg wordt, of dat je alles gaat doen op de manier waarop je het eerder hebt gedaan. Dat geldt niet alleen voor losse opdrachten, maar voor hoe je je hele werkende leven indeelt.

‘Zorg dat je niet vast komt te zitten in een format. Als je iets nog niet eerder hebt gedaan – of het nu een opdracht, taak of nieuwe baan is – maar het heeft wel je belangstelling, spring er dan gewoon in. Het helpt als je daarbij niet afhankelijk bent van een hoog inkomen. Dan kun je avontuurlijk, leuk of interessant werk gemakkelijker aannemen, ook als het minder betaalt. Doordat ik sober kan leven, lukt het om nieuwsgierigheid als mijn belangrijkste drijfveer te hebben, in plaats van geld.

‘Ook als ik een losse opdracht heb, helpt het me om me helemaal terug te trekken uit het onderwerp, en andere dingen te gaan doen die er niets mee te maken hebben. Als de opdracht over architectuur gaat, bekijk ik juist een boek over mooie tapijten, of luister ik naar oude Argentijnse tangomuziek. Dat brengt me tot andere inzichten. Het beste is om het idee van het format meteen achter me te laten, en niet pas als ik vastloop. Dan kies ik iets wat totaal anders is dan het werk dat ik moet doen. Na een half uurtje weet ik dan alles over de beperkingen van de weeftechniek en kan dat ineens een aanknoping zijn om een architectonisch probleem op te lossen.’