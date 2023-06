Weekendwijsheid van Jan Jutte: ‘Kijk omhoog als je ergens loopt’

Jan Jutte. Beeld RV

Illustrator Jan Jutte (69): ‘Ik loop vaak in de binnenstad van Arnhem van mijn huis naar mijn atelier en andersom. Net als veel andere Nederlandse steden is die binnenstad niet mooi te noemen, met alle even lelijke identieke winkelpuien. Ik liep er niet graag, tot een vriend van me zei: ‘Je moet omhoog kijken.’ Toen pas vielen me de prachtige panden op. De verspringende gevels, de metselstructuren van de stenen, de diversiteit van de huizen.

Die tip herinnerde me aan iets wat ik al langer wist: neem je omgeving aandachtig waar. Zeker wanneer je de deur uit bent om naar je werk, huis of het station te lopen, neem dan even de tijd om de straat goed te bekijken. Dat kan iets kleins zijn, zoals een opvallend blaadje waar je oog even op valt, of een rij steentjes op een pad. Als je met aandacht kijkt en luistert, ga je onbewust een stuk bewuster waarnemen. Daar kun je dan natuurlijk een fotootje van maken, maar dat roept nooit dezelfde sfeer op. Probeer je daarentegen te herinneren wat je gezien hebt als je weer thuis bent.

Door het op die manier te trainen, leef je naderhand – zonder dat je het doorhebt – een stuk aandachtiger. Voor mij is dat misschien wat makkelijker dan voor anderen, want ik heb twee oude teckels. Eentje is al vijftien jaar oud, die loopt zo langzaam dat ik vanzelf de kans krijg goed om me heen te kijken. Als het eenmaal lukt om aandachtig te kijken, dan kun je het lang volhouden. Als ik volledig in een fase van onbewuste bewuste waarneming zit, loop ik soms anderhalf uur zonder dat ik heb stilgestaan.’