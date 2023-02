Weekendwijsheid van Hanna Verboom: ‘Vier je rafelrandjes’

Hanna Verboom Beeld Elisabeth Ismail

Actrice Hanna Verboom (39): ‘We hebben allemaal dingen waar we ons voor schamen, dingen waarvan we willen dat niemand ze ooit ziet en die we proberen weg te poetsen. Dat kunnen je scheve knieën of gekke lach zijn, maar ook iets naars wat je ooit hebt meegemaakt. In mijn geval is het een bipolaire stoornis, die ik liever een ‘psychische variatie’ noem. Daar ben ik mee gediagnosticeerd op mijn 19de. Als filmmaker vind ik deze rafelrandjes juist het mooist aan mensen. We houden zoveel hoog, maar als we onze glimmende laagjes laten vallen zijn we zoveel mooier.

‘Ik heb twee documentaires over mijn diagnose gemaakt. Dat vond ik ontzettend spannend, omdat er nogal een taboe rust op psychisch lijden. In een maatschappij die zo verslaafd is aan geluk en perfectie, zie je juist dat veel mensen te maken krijgen met psychische variaties. Alleen praten we er niet genoeg over. Dat is schadelijk, want daardoor houden we met z’n allen een stigma in stand. Vier dus de rafelrandjes: omarm de dingen die je meemaakt, ook als het moeilijke dingen zijn. Uiteindelijk kun je daardoor op een dieper niveau met anderen verbinden.

‘Om je rafelrandjes te vieren moet je ten eerste beseffen dat je niet alleen bent. Je hoeft niet meteen een documentaire te maken of een post op Instagram te zetten: begin gewoon met het vertellen aan iemand die je vertrouwt, iemand die kan luisteren en die goed is in vieren. Op het moment dat je open bent over dingen die je normaliter zou wegstoppen, krijg je de allermooiste reacties van mensen die – zonder dat je dat misschien wist – met dezelfde problemen dealen. Ik heb mijn eigen psychische variatie twintig jaar verborgen gehouden. Toen ik er eindelijk open over was, voelde ik me bevrijd.’