Weekendwijsheid van Guido van der Werve: ‘Loop achterwaarts de trap op’

Guido van der Werve. Beeld Koos Breukel

Videokunstenaar Guido van der Werve (46): ‘Een paar jaar geleden had ik een heftig verkeersongeluk waarbij een bus tegen mijn hoofd is gereden. Mijn hersenen zijn daardoor flink door elkaar geketst, met als gevolg hersentrauma en een schedelbasisfractuur. Ik moest lang revalideren. Toen ik uit de kliniek kwam, had mijn omgeving nogal wat onderzoek gedaan naar wat goed is voor de hersenen. Zo had mijn partners tante gelezen dat panda’s neuronen van peterselie maken, dus ik heb na het ongeluk kilo’s peterselie gegeten. Ik had niet het gevoel dat het werkte, maar alle groene bladgroenten en kruiden zijn toch goed voor je, dus vervelend was het ook niet.

Mijn partner had een beter idee: achterwaarts de trap oplopen. Ik begon er meteen mee. Om naar ons appartement op de derde verdieping te komen, draaide ik me telkens een halve trap om, liep ik een stuk normaal, draaide me dan weer om en dat tot onze deur, want afwisseling is goed voor de hersenen. De gezonde delen van de hersenen nemen het dan over van de beschadigde delen, leerde ik in het ziekenhuis.

Je brein kan nieuwe verbindingen tussen neuronen aanmaken. Dat heet neuroplasticiteit. Je traint je brein door routinebewegingen als traplopen moeilijker te maken. Normaal gesproken ren je de trap op zonder er een gedachte aan vuil te maken, maar achterwaarts moet je ineens nadenken hoe je je voeten neerzet en waar je balans is. Maak die gedachteloze handelingen dus lastiger voor jezelf. Schrijf met je andere hand, verplaats je computermuis naar je niet-dominante hand en ga verkeerd om de trap op. Ik doe het inmiddels ook in openbare gebouwen. Reacties krijg ik nooit, mensen zijn blijkbaar wel raardere dingen gewend. Als je dat echt niet durft of op de begane grond woont, kun je altijd nog kilo’s peterselie eten.’