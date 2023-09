Weekendwijsheid van Gerard Cox: ‘Herlees alles in je boekenkast’

Gerard Cox: ‘Als je leest in tijden van stress, werken, reizen en ander gedoe, lees je slordig.’ Beeld

Zanger en acteur Gerard Cox (83): ‘Toen de energieprijzen vorig jaar stegen, ging ik hout inslaan om de open haard te stoken zodat de verwarming op een lage stand kon. Dat betekende wel dat ik aan de andere kant van de bank moest gaan zitten om het warm te krijgen. De televisie kon ik uit de kast schuiven en draaien om haar daar te kunnen zien, maar ik had daarbij een ondersteuning van 5 centimeter nodig. Ik trok een boek uit de kast dat precies dik genoeg was: Bonita Avenue van Peter Buwalda. Koud werd het niet die winter, dus ik borg de televisie weer op en ging weer op mijn oude plek op de bank zitten. Maar dat boek lag er nog. Het is alweer tien jaar geleden dat ik dat boek las, dacht ik, en besloot het nog eens te doen. Bijna alles was nieuw voor me.

‘Als je leest in tijden van stress, werken, reizen en ander gedoe, lees je kennelijk slordig. Nu ik tijd zat heb, lees ik een stuk nauwkeuriger. Toen ik herontdekte hoe fantastisch Bonita Avenue is, besloot ik door te gaan met de rest van de boekenkast. Ik ben eerst het werk van Karel van het Reve gaan herlezen, en dat was een ontzettend aangename kennismaking met wat ik al kende maar wat toch als volkomen nieuw op me afkwam. Ik heb ook boeken gelezen die ik ooit heb gekregen maar waar ik nooit aan was toegekomen. Ik zit er nog steeds middenin. Probeer als je een periode van rust hebt dus eens de boeken in je eigen kast te (her)lezen. Je hebt een schat in huis.’