Weekendwijsheid van Frank Boeijen: ‘Maak van je auto een rijdend huiskamertje’

Frank Boeijen Beeld Mark Uyl

Zanger Frank Boeijen (65): ‘Ik begrijp niet dat iedereen telkens zo’n haast heeft in het verkeer. Van dat voortdurende gestress komen ongelukken, en je kunt overdag toch niet hard rijden, dus veel zin heeft het ook niet. Als je zo leeft, blaas je je laatste adem uit met het idee: dat hebben we ook weer gehad. Het is een stuk fijner om op tijd te vertrekken.

‘Zo moet ik morgen in Maastricht zijn, maar ik dacht: ik ga gewoon vandaag al. Het liefst rij ik dan met de auto al even door de stad, alles op het gemakkie, gewoon even kijken. Kijk, je kunt je verplaatsen met het doel om zo snel mogelijk van A naar B te komen, maar wat je ook kunt doen is de reis op zichzelf een prettige belevenis maken. Je staat toch vaak in de file. Die paar uur dat je in de wagen zit kun je het maar beter fijn voor jezelf maken, en je auto beschouwen als een verlengde van je huiskamer.

‘Om dat te doen heb je sowieso een goeie muziekinstallatie in je auto nodig, vind ik – al is dat ook een beetje beroepsdeformatie. Ik neem altijd een kop koffie van huis mee, steek een sigaretje op en zoek een passend muziekje uit. Omdat je rijdt wisselt de decorruimte van je huiskamer voortdurend, waarbij een goed nummer kan voelen als de perfecte filmmuziek onder een scène. En je moet ook voor die auto zorgen, natuurlijk. Net als je huis heeft je auto af en toe een goeie schoonmaak nodig, dus ik laat ’m iedere week van binnen en buiten reinigen. Waanzinnig fijn.’