Weekendwijsheid van Dio: ‘Ruim je collectie plastic tassen op’

Rapper Dio (Diorno Dylyano Braaf). Beeld Brunopress

Rapper Dio (35): ‘Ik heb in en rondom mijn huis nogal wat taakjes die ik na lange tijd nog steeds niet heb uitgevoerd. Zo woon ik al twee jaar in dit huis, maar ik heb mezelf nog steeds niet voorgesteld aan de buren. Soms gaat het beter: ik heb laatst alle kleren weggedaan die ik langer dan twee jaar niet meer heb aangehad. Dat voelde zo bevrijdend dat ik baal dat ik het niet eerder heb gedaan.

In diezelfde categorie hoort ook de verzameling die iedereen wel in huis heeft, die ik het liefst negeer: de collectie plastic tassen. Al die tassen van wanneer je iets koopt en een tas meeneemt, en je denkt: dit is een goeie tas, die ga ik bewaren. Uiteindelijk stop je die tas in die tas van je vorige aankoop, en dat proces herhaal je steeds, tot je die enorme bundel van tassen hebt waar je niet uit kunt kiezen.

Ik moet zeggen dat deze verzameling bij mij ook echt van pas is gekomen, want ik heb ook al een jaar geen prullenbak en dus gebruikte ik telkens een tas uit die collectie als afvalzak. Maar op een gegeven moment vult de collectie de hele opslag onder de gootsteen. Ik voelde me een stuk lichter toen ik laatst mijn halfjaarlijkse Marie Kondo-moment had en ze wegdeed. Jezus, dacht ik, ik kan van alles kwijt in dat kastje. Een hele voorraad eten en al het ingeslagen wc-papier van de lockdown passen erin. Van tijd tot tijd moet je spullen wegdoen, en moet je alle onnodige dingen uit je leven verwijderen, zoals je ego. Maar begin eens met die bundel plastic.’