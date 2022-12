Weekendwijsheid van Daan Roovers: ‘Speel met elke geliefde een ander spel’

Daan Roovers Beeld Ruud Pos

Filosoof Daan Roovers (52): ‘Spelen is vaak het eerste dat je opgeeft als je druk bent. Zonde, want het is heel belangrijk voor je mentale welzijn en voor een gezond samenzijn. Als je jong bent speel je wat af, maar als volwassene laat je dat achter je. Spelen is op een bepaalde manier de ideale vorm van samenzijn. Het doel van een spelletje doen ligt namelijk in de activiteit zelf: je hoeft geen kozijn te schilderen, informatie uit te wisselen of de wereldpolitiek op te lossen. De kunst is om met elke geliefde – je partner, kind of vriend bijvoorbeeld – een gezamenlijke vorm van spelen te vinden. Ik doe met al m’n gezinsleden en vrienden iets anders. Met mijn oude vader en oudste zoon speel ik bollen, een Brabants kaartspel, met een paar vrienden ga ik naar de pubquiz, en met m’n 13-jarige zoon tennis ik. Zeker met pubers is zo’n spel doen handig: die hebben geen zin om met me te praten, maar willen wel even sporten.

Spelen lost veel op. Het kan enige wrevel verhelpen of verwijdering overbruggen. Een spel hoeft niet groot te zijn: met een vriendin van m’n overleden moeder speel ik elke dag een paar woorden Wordfeud. Met mijn man, die een pesthekel heeft aan spelletjes en competitie, maak ik muziek. De vorm van het spel maakt niet uit, als het maar een niet-doelgericht samenzijn is. Het geeft ook niet of je er talent voor hebt. Ik kan eigenlijk niet tennissen, en heb ook niet veel muzikale aanleg, maar als mijn man gitaar of piano speelt, doe ik graag mee met de accordeon. Of ja, eerlijk gezegd bespeel ik de laatste jaren vaker het ritme-ei.’