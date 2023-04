Weekendwijsheid van Cornald Maas: ‘Ga lekker samenwonen (voordat je 25 jaar bij elkaar bent)’

Cornald Maas Beeld Marinka Reuten

Presentator Cornald Maas (60): ‘Ik heb me altijd verzet tegen samenwonen. Toen ik het lang geleden eens probeerde, dacht ik na een tijdje telkens als ik de sleutel in het slot hoorde: shit, ik ben mijn vrijheid kwijt. Ik werd te veel gedreven door mijn eigen plannen, bijvoorbeeld door het idee dat ik ’s avonds om 11 uur nog de deur uit kan zonder dat ik daarvoor verantwoording moet afleggen. Die gedachten bleef ik houden, ook toen ik 26 jaar geleden een nieuwe relatie kreeg. Mijn vriend Martijn en ik pendelden naar elkaar toe, we hadden niet eens een eigen tandenborstel bij elkaar staan. Ik vond het heerlijk.

Tot Martijn en ik in coronatijd samen veel tijd met mijn buren doorbrachten. Tijdens zo’n etentje bij een van de buren keek ik door hun raam heen mijn straat in. Dit is zo’n fijn huis, dacht ik, als ik ooit zou willen samenwonen zou het hier zijn. Een half uurtje later zeiden de buren: wij gaan verhuizen. Dit is voorbestemd, dacht ik. Na gigantisch veel geregel wonen we er nu, en vraag ik me af waarom ik er altijd zo op tegen was.

Wat andere mensen al honderd jaar weten, hebben wij nu pas ontdekt: het is heerlijk om samen wat te drinken na een dag werken en geen afscheid te nemen na een vakantie. Het heeft een totaal nieuwe dimensie aan mijn leven – en aan onze relatie – gegeven. De theorieën die ik had over het niet-samenwonen waren volkomen overtrokken. Toch denk ik soms dat als we eerder waren gaan samenwonen, het misschien was mislukt. Dus doorsta eerst de stormen, geniet van je vrijheidsidee, en kom na een incubatietijd die korter is dan 25 jaar uiteindelijk tot een ander inzicht.’