Weekendwijsheid van cabaretier Wart Kamps: ‘Kies team Star Trek, en wees een Trekkie’

Cabaretier Wart Kamps (45): ‘Ik wil een gevoelig punt benoemen: Star Wars slaat nergens op. Ik moet het eigenlijk voorzichtig zeggen om geen Star Wars-fans aan m’n deur te krijgen, maar die serie is zó’n rare mix tussen magie en sciencefiction. Het is een dom sprookje dat op een Disney-manier iets over goed en kwaad zegt. Star Trek: The Next Generation, daarentegen, is het tegenovergestelde. Het gaat over de mensheid in de toekomst, niet over een niet-bestaand sterrenstelsel. Star Trek geeft je weer hoop voor de mensheid: ook al is er een Derde Wereldoorlog geweest, alles is goedgekomen. Mensen hebben zich na al die ellende gerealiseerd dat ze een stem in het koor van het universum zijn. De onderlinge conflicten zijn opgelost. Wees dus een Trekkie.

Die serie is bijna veertig jaar geleden gemaakt, en was toen al woke. Er zijn onder meer afleveringen over non-binaire aliens gemaakt, over iemand die van geslacht verandert en over homoseksualiteit. Daarnaast zijn de hoofdrolspelers divers gecast. Star Trek is een goed voorbeeld van acceptatie. Ik heb de seizoenen al honderd keer gezien. Begin bij seizoen 3, dan is de serie op haar hoogtepunt.

In Star Trek kunnen we inmiddels sneller dan het licht reizen, hebben we allerlei andere volkeren in het universum ontmoet en zijn we daardoor dichter bij elkaar gekomen. De personages reizen met een schip door het heelal, op zoek naar nieuw leven. Elke planeet die ze tegenkomen staat voor iets wat fout zit bij de huidige mens: discriminatie, racisme, oorlog. Ondanks die zware onderwerpen kun je Star Trek gewoon kijken om rustig te worden. Zelfs als er ergens brand is, lopen de personages er gewoon naartoe, heel rustig. Ze rennen nooit. Ik gebruik de serie inmiddels als achtergrondgeluid.’