Weekendwijsheid van Bo Maerten: ‘Verras je hoofd met een raar geluid’

Bo Maerten: ‘Als ik me rot voel, helpt het me altijd om iets raars te doen.’ Beeld Jennifer Kunes

Actrice Bo Maerten (30): ‘Soms word je wakker en weet je meteen al: dit is mijn dag niet. Je hebt bijvoorbeeld de dag ervoor een rotgesprek met iemand gevoerd, of je voelt dat je iets verkeerd hebt gedaan en het schuldgevoel blijft hangen. Vaak probeer je het rotgevoel te laten verminderen met je eigen gedachten. Zoals bedenken dat je schuldig voelen weinig oplost of dat er niks aan de hand is en je niet chagrijnig hoeft te zijn, maar soms lukt het niet om het met je eigen hoofd op te lossen.

Op zulke momenten helpt het mij altijd om iets raars te doen. Zonder jezelf even af, trek een gekke bek en maak er een raar geluid bij. Het lijkt alsof je je hersenen ermee verrast. Met een goeie ‘Boeoeehevbruuueeh’, waarbij je je lippen ook laat wapperen, lanceer je jezelf uit je negatieve gedachtengang.

Het moet zo gek en lelijk mogelijk. Spring erbij, of huppel, als je niet op de fiets zit. Het is bij uitstek niet bedoeld om anderen mee te verrassen, het gaat echt om het bevreemden van je eigen hoofd. Gooi er een harde ‘Bleeeeeeh’ of Brrrppppfpfffff’ uit als je even alleen op de fiets zit, of maak een gekke hink-stap-spronghuppel naar de koelkast. Je maakt jezelf voor een paar seconden belachelijk, dat relativeert. Je voelt het negatieve gevoel bijna meteen uit je hoofd verdwijnen. En belangrijk is: het kan op geen enkele manier misgaan. Als het niet werkt, is de enige schade dat je jezelf even belachelijk voelde. Toch heb ik ook wel eens zo’n slechte dag dat het probleem steeds terugkomt. Dan maak ik gewoon de hele dag gekke geluiden.’