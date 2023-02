Weekendwijsheid van Antoinette Beumer: ‘Schrijf elke ochtend drie pagina’s vol’

Antoinette Beumer: 'Soms doe ik tijdens het schrijven alsof ik ergens anders ben.' Beeld Daniel Cohen

Regisseur en schrijver Antoinette Beumer (60): ‘Toen ik in 2015 van Frankrijk naar Nederland reed, kwam ik in een benzinestation toevallig een actrice tegen die ik ken. Ze vertelde me dat ze dankzij het boek The Artist’s Way van Julia Cameron begonnen was met morning pages schrijven: elke ochtend meteen na het wakker worden drie bladzijden volpennen met alles wat in je opkomt. Ik begon er ook mee, en ben nooit meer gestopt.

De morning pages schrijven voelt als een soort drainage van je hersenen. Alles wat in de weg zit om iets te creëren, laat ik eruit vloeien door ’s ochtends die pagina’s te schrijven. Het idee is simpel: je moet zitten, je pen niet van het papier halen, geen interpunctie gebruiken, niet meer schrijven dan drie bladzijden, en het nooit teruglezen. In het begin schreef ik vaak dingen als: ‘Ik weet niet wat ik moet schrijven, deze oefening is stom’, maar uiteindelijk schreef ik veel meer. Existentiële problemen of gemene dingen over je geliefde, bijvoorbeeld. Dat wil je niet teruglezen of bewaren, maar je hebt het er wel even uitgegooid. Dat helpt.

Je kunt het zo moeilijk of makkelijk maken als je zelf wilt, door gewoon een A5-formaat schriftje te kopen. Soms doe ik tijdens het schrijven alsof ik ergens anders ben. Ik word wakker, bedenk dat ik graag in Thailand zou zijn, ga zitten en schrijf hoe ik daar op het strand lig: hoe mijn tropische ontbijt smaakt, hoe het zand voelt. Je doet jezelf een klein reisje cadeau. Alsof je op vakantie bent geweest zonder geld uit te geven.’