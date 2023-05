Weekendwijsheid van Andries Tunru: ‘Knuffel elkaar zonder het mannenklopje’

Andries TunruVKM weekendwijsheid Beeld Anne van Zantwijk

Cabaretier Andries Tunru (32): ‘Ik geloof niet zo in de meeste verschillen tussen mannen en vrouwen. Vaak hebben die te maken met maatschappelijke normen, bijvoorbeeld over wat een man dient te zijn. Door een van die normen merk ik dat het heel anders is om met een vriendin te knuffelen dan met een vriend.

‘Mijn vriendinnen pakken me stevig beet, vragen hoe het met me is en benoemen hoe fijn het is elkaar weer te zien. Bij veel van mijn vrienden is de knuffel bijna plichtmatig: afstandelijker en ongemakkelijker. Als mannen elkaar knuffelen moeten ze altijd aan het einde nog even op elkaars rug slaan – mijn theorie is dat dat de knuffel iets ironiseert. ‘Nee hoor, we zijn niet écht zacht, we deden gewoon even alsof.’

‘Zonde, vind ik. Ik zou zeggen: gooi je ziel en je zaligheid in zijn volle kwetsbaarheid in je knuffel, óók als man. Pak elkaar eens even goed vast, zonder laf gedoe. ‘Hoe was je week? Waar ben je mee bezig in je hoofd?’ Dat kan een lastige overgang zijn, maar ik denk dat je er als rugkloppende man echt goed aan doet dat klopje eens te onderdrukken. Treed de ander met open armen tegemoet. Beheers ook de neiging elkaar eerst zo’n soort overhandse high five te geven, want dat eindigt altijd in twee gebalde vuisten tussen beide lichamen. Dat heeft een bepaalde afstandelijkheid; tussen jouw hart en mijn hart zit dan een vuist. Borstkassen tegen elkaar dus, beide armen om de ander heen. Ik durf wel te zeggen dat je gesprek dan als vanzelf niet meteen over de Champions League of de beurs gaat. Het is de simpelste manier om een mannenvriendschap te verdiepen.’