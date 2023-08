We gaan nóg een keer Italië, want pizza mag niet ontbreken op vakantie: Yvette maakt een calzone in de pan

Zucchini tonnato, calzone uit de pan en citroenijs. Beeld Oof Verschuren

Vandaag gaan we terug naar Italië, want we zijn vorige keer nog niet naar de pizzeria geweest. Ik zorg voor een antipasto, voor de panpizza én voor het toetje. U trekt een fles chianti open, Eros Ramazzotti zingt door de speakers van onze campeggio-pizzeria: ‘Se bastasse una pizza calzone’ en Paolo Conte zingt over hét citroenijsje der citroenijsjes.

Andiamo!

1. Zucchini Tonnato

4 courgettes (zo’n 1,2 kilo)

zeezout en versgemalen zwarte peper

3 eetl. olijfolie voor de tonnato 1 (à 180 gram) blikje tonijn (of tonijnvervanger) op olie: let op het ASC-keurmerk

1 ansjovisfilet

de fijne rasp en sap van ½ citroen

100 gram mayonaise en verder schijfjes citroen

2 eetl. kappertjes

brood

Was de courgette en verwijder de uiteinden. Snijd ze in de lengte in dunne plakken. Spreid uit op een dienblad, bestrooi met een beetje zout en laat ongeveer 10 minuten staan.

Hak intussen de tonijn en de ansjovis zo fijn als u kunt. Prak het samen met het citroensap en de -rasp door de mayonaise om een dikke saus te maken. Breng met zout en flink peper op smaak.

Dep de courgettes droog, bestrijk met een lik olijfolie. Verhit een grote koekenpan, grillpan of de barbecue, en bak of grill de courgetterepen. Doe dat in porties, tot ze net gaar zijn en er – in het geval van grillpan of barbecue – strepen op staan. Bewaar ze in een waaier op een groot bord. Schep de tonijnsaus erover. Garneer eventueel met schijfjes citroen, kappertjes en veel gemalen peper. Geef er eventueel lekker brood bij.

2. Campervan calzone

voor het deeg 4 grote platte (Libanese) broden of flinke wraps Of maak het zelf: deeg voor 4 pizza’s 500 gram bloem

snuf zout

1 zakje (7 gram) gist

ca. 300 ml lauwwarm water

een paar eetlepels semolina/tarwegries en olijfolie voor de vulling 1 blok (à 400 gram) polpo, gehakte tomaten

2 bolletjes (à 125 gram) mozzarella (geen buffelmozzarella, dat is te nat), grofgehakt en drooggedept

gedroogde oregano, naar smaak

6 eetl. olijfolie naar keuze: artisjokharten in schijven, gorgonzola, ananas, gegrilde aubergine, etc.

Giet een scheutje lauwwarm water in een kommetje. Laat de gist erin oplossen. Vermeng het zout met de bloem. Maak er een kuiltje in en giet eerst het opgeloste gist met het water erbij en daarna geleidelijk de rest van het water. Doe niet alles in een keer, soms heb je minder water nodig, soms net iets meer.

Kneed tot een soepel deeg, haal het uit de kom en kneed zeker 10 minuten door. Doe dan de deegbal terug in de kom, dek het af met een doek en zet op een warme, tochtvrije plaats 1 uur weg om te rijzen.

Kneed het deeg dan nogmaals. Verdeel het in net zo veel bollen deeg als het aantal pizza’s dat je wilt bakken en laat die nog 30 minuten op een dienblad of tafel rijzen.

Maak de pizza.

Rol het deeg uit tot een ‘vrije vorm’, de delen hoeven dus niet mooi rond of precies rechthoekig te zijn, ovaal kan ook. Beleg de helft met 3 eetlepels polpo, de vulling van uw keuze, wat oregano en ½ bolletje mozzarella. Maak de vulling nooit te dik, anders wordt de pizzabodem niet gaar.

Laat de randen vrij. Besmeer ze met wat olijfolie en druk de ene helft over de vulling op de andere helft en druk de randen goed vast. Als u kant-en-klaar brood gebruikt, kunt u het niet aan elkaar drukken, maar vouwt u wel de ene helft over de andere om een soort ‘tosti’ te maken. Verhit 2 eetl. olijfolie in een zware koekenpan op middelhoog vuur, of op het rooster van de barbecue.

Bak de pizza ongeveer 5-6 minuten op een kant en keer hem dan, om hem op de andere kant te bakken. Serveer direct en bak de volgende.

3. Un gelato al limon

per persoon 1 grote citroen

1 bol citroenijs

Optioneel: 2-3 blaadjes basilicum, fijngehakt

Snijd de top van de citroen af. Hol hem uit en hak het vruchtvlees met de basilicum fijn. Prak het door het citroenijs en vul de citroen weer op. Zet het kapje erop en zet de citroen in de vriezer om opnieuw op te stijven.