Wat wordt het protocol van onze open relatie?

Mijn vriendin en ik hebben vier jaar een fijne relatie met veel intimiteit. Wij zien ons wel samen oud worden. Wij zijn ook eerlijk naar elkaar dat het leuk en spannend is met anderen intiem te zijn. We gaan vast spanning buiten onze relatie opzoeken of spontaan tegenkomen. En dat gunnen we elkaar. Of toch niet helemaal? Mijn vriendin heeft behoefte alles te delen. Ik wil er juist niks van weten, en hoef mijn ervaringen ook niet te delen met haar. Is er een middenweg te vinden?

Man (28), naam bij redactie bekend

Geen protocol

Je bent op zoek naar een blauwdruk van het leven in de vorm van een protocol. Ik kan je teleurstellen, want dat is er niet. Mijn advies: ga niet te veel wettelijke verbindingen met elkaar aan, dan heb je in ieder geval minder zorg als de relatie op zijn eind is.

Laura Moerland (53), ’s-Heer Hendrikskinderen

Gevoelens

Denk goed na over waarom je niets over haar escapades wilt weten. Ben je snel jaloers of onzeker? Dat zijn gevoelens waaraan je kunt werken, het went uiteindelijk (maar neem kleine stapjes en praat over jullie gevoelens). Tegelijkertijd kan haar wens om details te horen ook vanuit onzekerheid komen, een wens om de controle te kunnen behouden. Je kunt het er met haar over hebben dat jullie toekomstige bedpartners ook recht hebben op privacy. Je hoeft niet alles te weten, net zoals je niet alle details over afspraken met vrienden met elkaar hoeft te delen.

Anne Aarssen (29), Leiden

Wat jou opwindt

Stel jezelf en elkaar de vraag waarom je wel of niet alles wilt delen. Komt die behoefte bij jouw vriendin voort uit het gevoel een stukje intimiteit met jou kwijt te raken, uit de behoefte aan controle of windt het haar op? En wil jij er niks van weten uit jaloezie? Voel je schaamte over wat jou opwindt en wanneer jij dit gaat opzoeken? Of zit daarin juist de spanning voor jou? De middenweg vinden jullie zo zelf.

Jethro Tamo (40), Tilburg

Zelf invullen

Het fijne van een niet-monogame relatie is dat je alles kunt invullen zoals je wilt, dus ook hoeveel je over elkaars geliefden wilt weten. Vraag jezelf af waarom je niets over de dates van je partner wilt weten en praat daar uitvoerig over. Blijven communiceren is het allerbelangrijkste, en zorg dat je alles bespreekt waar je tegenaan loopt. Verder zijn er boeken aan te raden, zoals The Ethical Slut.

Eva van Wijck, (26), Utrecht, al twee jaar blij in een polyamoureuze relatie

Exotische prins

Mijn tip: doe af en toe een rollenspel, dan hebben jullie geen andere mensen nodig. Kleed je bijvoorbeeld als een exotische prins, zet een pruikje op, spreek met een grappig accent en doe in bed eens anders dan normaal. Wedden dat zij de volgende dag alles in geuren en kleuren aan je opbiecht en dat je dat heel leuk vindt om te horen? Koos van Lunteren (61), Purmerend

Vakantieverhalen

Verder lijkt alles oké te gaan, maar juist in communicatie en uitwisseling van ervaringen, zeker vanuit gezamenlijk kiezen om met anderen het bed in te duiken, rust ineens taboe. U luistert ook niet naar haar vakantieverhalen als zij eens alleen is weggeweest?

René van Splunder (58), Eindhoven

Geluk van uw partner

Een open of niet-monogame relatie staat of valt met goede communicatie. Dat u niet wil horen wat uw vriendin doet, en niet over uw eigen ervaringen wil vertellen, zal jaloezie in de hand werken. Vertrouwen in elkaar vergt voortdurend praten over je eigen onzekerheden, die onder ogen zien en ermee omgaan. Een relatie openmaken legt al deze onzekerheden bloot en erover zwijgen is het begin van het einde. Ook ontneemt u uzelf en uw vriendin een van de leukste dingen in een open relatie: het geluk van uw partner meebeleven en haar laten delen in uw geluk. Lees More than Two: a practical guide to ethical polyamory.

Marlies van Burgsteden (35), Dordrecht

Over twee weken: Is weglopen tijdens een ruzie zinnig? Mijn vrouw heeft er een handje van om midden in een meningsverschil/ruzie weg te lopen. Ze luistert dan niet meer naar welk argument dan ook. Ik vind dit hoogst irritant en het biedt ook geen oplossing van het conflict. Ik probeer in zo’n (stevige) discussie redelijk te blijven, maar door haar houding wordt dat lastig. In mijn ogen lost weglopen niks op, het verergert het conflict alleen maar. Is conflictvermijding in een relatie zinnig?

Man (58), naam bij redactie bekend