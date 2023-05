Wat van ver komt is lekker, bewijzen deze Argentijnse wijnen maar weer eens

Een verontwaardigde lezer: u schrijft soms over wijnen uit Australië en Zuid-Amerika. Weet u wel hoeveel het kost om die over te vliegen?

Jazeker. Net als de producenten. Vandaar dat het niet gebeurt. Als wijn van overzee niet als bulk naar Nederland komt om hier te worden gebotteld, gaat hij geflest op de boot, maar hoe dan ook gaat het om vervoer per schip. Dat geldt ook voor de flessen van Argento, een keurig bedrijf net buiten Mendoza. De onderneming heeft iets van 320 hectare wijngaard, niks bijzonders voor Argentinië maar idioot groot voor Europa. Ze spannen zich er erg in voor duurzaamheid, verantwoord waterbeheer en CO 2 -neutraliteit. Op pakweg 1.000 meter boven zeeniveau en met Andes-toppen op de achtergrond maakt Argento biologische wijn van een prima kwaliteit. Ik proefde er een trits van, ook de prestigieuze, maar zet er hier twee met een prettige prijs in het zonnetje. Allereerst de Estate Reserve cabernet franc 2021, fris, met een prettig rokerigheidje achter het zwarte fruit, intens en elegant. De Estate Reserve malbec is soepeler, makkelijker, nog steeds een mondvol maar gezelliger van karakter. Zeewaardig lekker.

Beeld RV