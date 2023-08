Wat te doen met onze jonge dealende zoon?

Op de kamer van onze zoon (16) hebben wij verstopte zakjes hasj, airpods en honderden euro’s gevonden. Vorig jaar hebben wij hem ook al geconfronteerd met 35 gram hasj die wij toen hadden gevonden. In tranen beloofde hij niet meer te dealen. Hij blowt drie keer per week, wij denken meer. Nadat een vriend is gepakt voor handel, ontkent hij dat hij zelf weer handelt. Om hem zich niet onveilig te laten voelen, willen wij niet dat hij weet dat wij in zijn spullen neuzen. Hoe pakken wij dit aan zonder zijn vertrouwen te verliezen? Man (64), naam bij de redactie bekend

Verder in het circuit dan wij dachten

Wij hebben hetzelfde meegemaakt met onze zoon, hij dealde ook. Ondanks vele pogingen tot praten en het stellen van duidelijke grenzen kregen we hem niet zover te stoppen. We kwamen erachter dat hij veel verder in het circuit zat dan we dachten en dat hij er niet meer uit kon komen. Ga naar de jeugdhulp van je gemeente, zij hebben ervaring met deze situaties en hebben ons eruit kunnen halen. In het begin was het lastig hem te vertrouwen, maar zodra hij zijn leven weer kon opbouwen kwam het vertrouwen terug, en werd dat beter dan ooit. Stephanie van Eenderen (56), Almere

Mijn portemonnee

Mijn puberzoon was vaker stoned dan niet en ik betrapte hem meermaals op liegen en op het stelen van geld uit mijn portemonnee. Hij ging steeds over met zesjes. Praten en het maken van goede voornemens hielp niet. Ik ging eraan onderdoor en heb hem de keus gegeven: professionele hulp zoeken of de deur uit: één avond/nacht bedenktijd. Hij koos voor hulp en dat werd verslavingszorg via de huisarts. Hij is nu 28, al lang het huis uit en is de leuke jongeman geworden die ik voor ogen had. Caroline Zwart (62), Drachten

Nieuwe hobby

Een vriendin van mij had hetzelfde probleem, zij heeft een tijd geleden ook ontdekt dat haar zoon dealt. Maar dan vooral met wiet. De zoon van mijn vriendin wilde vooral geld verdienen en is toen schoenen gaan doorverkopen. Je kunt kijken naar een nieuwe hobby of iets waar hij zijn tijd in kan steken, zodat hij niet meer hoeft te dealen. Dragars van Moledijk (50), Breda

Dit stopt niet vanzelf

Jullie zoon is 16 en valt nog niet onder het volwassenenstrafrecht. Nu kun je er nog iets aan doen zonder dat dit grote impact heeft op zijn toekomst. Met iets doen bedoel ik: onmiddellijk de politie inschakelen. Dat kan al door met de wijkagent in gesprek te gaan. De politie is hierin je vriend, echt waar. Als hij 18 is en wordt gepakt krijgt hij een strafblad en moet hij mogelijk zitten. En jullie zijn medeplichtig. Onderneem onmiddellijk actie, want dit stopt niet vanzelf. Pauline van den Broeke (57), Den Haag

Jeugdstrafblad

Het kan zijn dat hij zijn belofte wel gestand doet, maar anderen faciliteert met opslag van drugs en geld. U heeft het recht hem ter verantwoording te roepen. En om hem in te wrijven dat u wettelijk aansprakelijk bent voor zijn daden. U bent verplicht hem te wijzen op de apocalyptische gevolgen van een jeugdstrafblad. En u moet achterhalen wie hier wiens vertrouwen schendt – of niet. Hein Jongbloed (73), Noordwolde (Fr)

Nog maar twee jaar gezag

U lijkt banger te zijn om zijn vertrouwen te verliezen dan een verslaafde zoon te hebben. Als hij u verwijt dat u bij hem hebt rondgeneusd, kunt u hem verwijten dat hij zijn belofte heeft gebroken. Daarna zo snel mogelijk professionele hulp zoeken voor hem en uzelf als ouders. U heeft nog twee jaar ouderlijk gezag. Daarna heeft u niets meer te vertellen en is hij aan zichzelf overgeleverd. Den Haag (73), Johanna van der Wees

Aangeven

Zoon aangeven bij politie. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Dit soort zaken vereist harde tegenmaatregelen. Eigen ervaring. Jaap Van Eerden, Zutphen

Er zit maar één ding op

Na jarenlang gezinstherapeut te zijn geweest in de verslavingszorg denk ik dat er voor u maar één ding op zit: u dient uw ouderlijke aanwezigheid te vergroten. Het is voor een kind van 16 veiliger om te weten dat zijn ouders hem in de gaten houden en adequate maatregelen treffen dan hem in een onveilige situatie met dealen te laten zitten. Ga met uw kind in gesprek en geef aan dat u er alles aan zal doen om hem te helpen, stel daarnaast concrete grenzen. Ga actief op onderzoek uit met wie hij omgaat en waar hij uithangt, laat weten dat u hem in de gaten houdt en dat u dit doet omdat hij de belangrijkste persoon van de wereld is en u hem niet kapot laat gaan. Als u moeite heeft om dit advies op te volgen kunt u een multidimensionele familietherapie (MDFT-traject) aanvragen. De therapeut zal u en uw kind helpen bij deze lastige opvoedkwesties. Een kind raakt sneller verslaafd dan u denkt. Welmoed Stelling (42), Weesp

Te graag vrienden willen zijn

Ik heb zelf nooit gedeald, maar toen ik 16 was heb ik verschillende vrienden gehad die dealden en ben verscheidene malen meegenomen naar de deals zelf. Sommige vrienden zijn in een psychose beland door wietgebruik en ik heb hen geholpen daar doorheen te komen, dus ik wil graag deze ouders helpen met mijn advies voordat er iets naars gebeurt. Wat jullie aan het doen zijn lijkt op het voeden van een etterende wond. Jullie willen te graag vrienden zijn in plaats van ouders van jullie zoon. Hij is 16, een kind in ontwikkeling, jullie weten dat hij minimaal drie keer in de week blowt en jullie doen er niks tegen. Wees in godsnaam strikt, stel regels en toon interesse in zijn leven. Blowen en dealen gaan heel makkelijk verder, van het ene stap je makkelijk over op het andere. Wees duidelijk tegen je zoon, vertel hem dat je dit niet toestaat en dat er consequenties aan dit gedrag vastzitten. Huug de Groot (22), Nijmegen

Mijn gezin ontwricht

Jullie twijfel en wanhoop begrijp ik zó goed dat het mij pijn doet. Wat had ik graag dit zelfde probleem bij mijn eigen zoon stevig aangepakt voordat zijn leven en dat van mijn gezin totaal ontwricht raakte. Uw zoon huilt, smeekt en belooft beterschap. Zo herkenbaar voor mij en helaas talloze andere ouders. Hij kent u en weet dat u van hem houdt, waardoor jullie grenzen steeds verder zullen oprekken. Vertrouwen in wat hij belooft, is misplaatst. Jullie zoon dealt notabene vanuit uw huis. U heeft alle recht om door zijn spullen te gaan en als jullie voorraad vinden, dan passen alleen rigoureuze maatregelen. Niet alleen om uzelf en uw gezin te redden maar ook om hem een kans te geven. Zoek sowieso hulp voor jullie zelf met bijvoorbeeld verslavingszorg, neem contact op met de wijkagent en zet je zoon desnoods op straat. Do van Zutphen (66), Leiden

Wrok en machteloosheid

Wij zijn ouders van verslaafde kinderen en hebben zelf ervaren hoe bezorgdheid, wrok, hoop, schuld en machteloosheid elkaar afwisselden. Alles in huis draaide om dit probleem. En we vergaten zelfs te kijken of het voor ons en de rest van het gezin in huis wel veilig was. Het was pijnlijk om de waarheid onder ogen te zien. Gelukkig bestaan er ook 12-staps-programma’s voor familie en vrienden van verslaafden. In zo’n programma hebben wij elkaar gevonden. Met deze steun, begrip en nieuwe inzichten is er een gezondere gezinsdynamiek mogelijk, ongeacht of er nog sprake is van actief gebruik of juist van herstel. Adriana de Vries (55), Amsterdam, en Anna-Maria Meijer (59), Arnhem

Tijdig invloed

Uw zoon heeft forse problemen en dat zal hij zelf niet erkennen. Laat u niet chanteren of intimideren door hem, het ligt niet aan u. Zoek eventueel specialistische hulp voor uw zoon. Dealen is strafbaar en een aangifte bij de politie is geen gemakkelijke stap maar is wellicht nodig als u geen grip op hem krijgt. Er breekt een drukke emotionele tijd voor u aan en ik gun u dat u tijdig meer invloed krijgt op deze situatie. Alex van Empel (65), IJsselstein

Streng optreden

Uit ervaring kan ik u alleen maar zeggen: als jullie niet streng optreden zit uw zoon binnen niet al te lange tijd in de harddrugshandel. Hij heeft al laten zien onbetrouwbaar te zijn in afspraken met jullie. Treed op voor het te laat is, als iemand drugs gebruikt en verhandelt zal hij nooit eerlijk zijn tegen jullie. Zijn tranen zijn krokodillentranen. Jacques Korf (63), Apeldoorn

Over twee weken: vanwege zijn gelieg heb ik moeite met de mantelzorg Mijn partner, met wie ik bijna 25 jaar een relatie heb, is ongeneeslijk ziek. Sinds hij kanker heeft, verspreekt hij zich vaak en blijkt hij veel te hebben gelogen. Ik ben erachter gekomen dat hij mij tijdens de zwangerschappen van onze zoons en daarna jarenlang, tot 2007, heeft bedrogen met twee collega’s van zijn werk. Ik vind dat hij iets goed te maken heeft, maar zijn narcistische trekken voeren de boventoon. Hij voelt zich depressief en geknakt. Ik heb steeds meer moeite met de mantelzorg. Vrouw (54), naam bij redactie bekend