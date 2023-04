Wat te doen als je kind zich aansluit bij de Jehova’s getuigen?

Ons volwassen kind heeft zich aangesloten bij Jehova’s getuigen. Ook onze kleinkinderen zullen dat doen. Met alle gevolgen voor hun jeugd en tienertijd omdat ze bijvoorbeeld op school altijd de uitzondering zullen zijn. We hebben het één keer besproken, we kregen als reactie: ‘Wij voeden onze kinderen op zoals wij denken dat we het goed doen. Dat hebben jullie ook gedaan’. Wij houden nu verder onze mond over het geloof. Maar wat nu? Twee ouders, namen bij redactie bekend

Zoals het hun goeddunkt

Ik ben opgevoed als Jehovah’s getuige. Op school en in de buurt was ik een uitzondering en dat was naar. Gelukkig waren mijn opa en oma geen Jehovah’s getuigen. Ik logeerde in de zomer wekenlang bij hen in hun vakantiehuisje. Daar was het ontspannen, daar hoefde ik niet aan allerlei verplichtingen te voldoen. Toen ik 18 jaar was ben ik uit de sekte gestapt. Uw kinderen voeden hun kinderen op zoals het hun goeddunkt. Ga er niet over in discussie, want dat heeft geen zin, maar blijf als opa en oma aanwezig als tegenwicht. Uw kleinkinderen zullen als ze volwassen worden hun eigen keuze maken. Hanneke Lankhorst (74), Delft

Ervaar het

Uw relatie zal absoluut veranderen. Ervaar het, maar probeer hen niet van hun geloof af te houden. Dan zou het zomaar kunnen dat er een breuk ontstaat. Eenmaal aangesloten bij dit geloof blijft men bij dit geloof. Carla Foudraine-Beeres (66), Haarlem

Overbrugbaar

Ongeveer tien jaar geleden maakten wij ditzelfde mee met onze nu 32-jarige dochter. Wij reageerden in eerste instantie erg bezorgd over haar toekomst (en die van haar eventuele toekomstige kinderen). Wij zijn hierover met elkaar in gesprek gebleven en blijf vooral ook nieuwsgierig naar wat zij wel in dit geloof kan vinden. Uiteindelijk blijken veel verschillen minder groot te zijn dan gedacht en heb ik vooroordelen moeten laten vallen, hoewel mijn man en ik geen enkel geloof aanhangen. Mijn man heeft overigens iets vergelijkbaars gedaan: op zijn 17de met zijn gereformeerde geloof gebroken, tot diepe teleurstelling van zijn ouders en zorgen hierover voor zijn toekomst. Ook deze verschillen bleken overbrugbaar te zijn met wederzijds respect. Dankzij haar religieuze keuze is onze dochter gelukkiger en toegankelijker voor ons geworden, uiteraard met een uitgesproken eigen mening. Dit laatste hebben wij als ouders ook. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om van elkaar te houden en te genieten. Rob Jansen (72) en Willemien van den Burg (60), Tolbert

Biografie

Lees de biografie van Dennis Biesma: De regen kwam van binnen en ontdek hoe hij zich bevrijdde. Frans Trentelman (60), Leiderdorp

Niet kwijtraken

U zult de situatie moeten accepteren, maar blijf in contact. Misschien komen er momenten waarop u toch uw zorgen kunt bespreken. Zorg er vooral voor dat u hen niet kwijtraakt. Dat deden mijn ouders ook toen wij als kinderen het geloof juist vaarwel zeiden. Henk de Haas (55), Breda

Oordeel niet

Concentreer je op jullie liefde voor elkaar. Kinderen lijden niet omdat ze anders zijn, maar omdat ze erom veroordeeld worden. Kadootjes en verjaardagen zijn leuk, maar niet het belangrijkst. Wat je je later herinnert, zijn een opa en oma die er voor je waren, die naar je luisterden en bij wie je jezelf kon zijn. Wat je bindt (liefde) is belangrijker dan wat je scheidt (een andere levensovertuiging). Dus blijf er voor ze zijn en oordeel niet. Hermine de Vaal (62), Utrecht

Deur altijd open

Een vriendin van mij is lid geworden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en bijna al haar seculiere vrienden kwijtgeraakt. Zonder haar twee vrienden van buiten de kerk zou haar hele privéleven zich in die gesloten kring afspelen. Laat de deur altijd openstaan voor uw kind en vooral voor uw kleinkinderen. Zo kunt u een voorbeeld en een veilige haven voor ze zijn, onafhankelijk van de kerk. Vivianne Joosten (33), Amsterdam

