Wat moet ik met racisme van mijn vader tegenover mijn partner?

Mijn vader laat zich regelmatig racistisch uit (tegen)over mijn partner, die een andere achtergrond heeft dan hij. Bespreken helpt niet: hij zegt het te begrijpen en maakt dan in een adem dezelfde fouten. Sinds kort is hij ook opa van onze pasgeboren dochter, maar dat heeft bij hem niet tot andere inzichten geleid. Door zijn uitlatingen twijfelen wij of het een goed idee is als hij zijn kleinkind blijft zien. Het zou verschrikkelijk zijn als hij straks zijn opvattingen met haar zou delen. Maar ik vind het ook vreselijk om hem het contact met zijn kleindochter te ontzeggen. Wat te doen? Vrouw (34), naam bij redactie bekend

Het gaat vanzelf over

U moet uw vader het contact met zijn kleindochter absoluut niet ontzeggen. Er komt ongetwijfeld een tijd dat zijn kleindochter via een andere weg wordt geconfronteerd met de racistische ideeën die hij zelf aanhangt. Dan komt het opeens heel dicht bij de familie, bij opa’s kleine meid nota bene. Bij opa zal zeker een verandering plaatsvinden. Ik heb dezelfde ervaring in mijn directe omgeving meegemaakt. Het komt goed. Wilgo Deekman (67), Doorn

Vóélen

‘Hij zegt het te begrijpen...’ Geef hem de kans het ook te leren vóélen. Dat zou kunnen gebeuren in het contact met zijn kleindochter. Mia Barczuk (67), Geertruidenberg

Macht over jou

Herkenbare situatie: het gaat niet om de achtergrond van je partner, het is voor je vader slechts een ingang om macht over jou te blijven uitoefenen door je pijn te doen. Ik heb uiteindelijk (met therapie) de macht naar mij toegetrokken door het contact te verbreken. Laat je geen pijn meer doen. Je vader zal je telkens opnieuw teleurstellen. Je bent niet meer afhankelijk van zijn liefde, je hebt nu je eigen liefdevolle gezin. Marjolein van Eck (57), Almere

Véél opa’s

Zolang uw dochter een baby is, valt er niets te beïnvloeden op dat gebied. Wordt uw kind ouder, dan is het aan u. Dat heet opvoeden. Dat is uw taak en die houdt niet op bij de opa. Bedenk dat er véél ‘opa’s’ rondlopen met aparte ideeën. Bedenk ook dat uw kind hiervan weghouden geen bescherming is: uw kind weerbaar maken daarentegen wel. Rop Peters (71), Rotterdam

Fouten accepteren

Blijf elkaar zien en accepteer dat iedereen grote en kleine fouten maakt. Uw kind zal snel genoeg zelf vragen stellen aan uw vader. In mijn familie speelde dit ook, mijn ouders zijn nu de gelukkige opa en oma van acht kleinkinderen en kennen ook de andere opa’s en oma’s. Dat is soms aanpassen, maar vooral een verrijking voor iedereen. Marijke Dijkstra (46), Bergum

Wat rare ideeën

Maakt u zich geen zorgen. Uw vader ziet uw dochter misschien één keer per week. De rest van de tijd kunt u haar omringen met uw waarden. En als ze oud genoeg is om het te begrijpen, kunt u haar uitleggen dat opa er wat rare ideeën op nahoudt. Marlies Jansen (57), Oegstgeest

Zelf sfeer peilen

Beperk de bezoekjes aan je vader tot gezamenlijke bijeenkomsten. Zo ben je er zelf bij, kun je de sfeer peilen en ingrijpen wanneer je merkt dat je vader ongepaste uitlatingen doet. Gezellige oppasuurtjes met opa zitten er dan niet in, maar daar heeft hij het zelf naar gemaakt. Wanneer je dochter ouder is, kan zij zelf inschatten wat voor contact zij met haar opa wenst te onderhouden. En of zij hem überhaupt wel een leuke man vindt om mee om te gaan. Dat laatste zal waarschijnlijk tegenvallen als hij de helft van haar afkomst verloochent. De keuze is nog even aan hem. Shaïsta Joemmanbaks (34), Den Haag

Voorbereiding op toekomst

Je partner – over wie blijkbaar racistische opmerkingen kunnen worden gemaakt – en jij moeten jullie pasgeboren dochter later duidelijk maken dat er ook mensen met racistische meningen rondlopen. In dit geval is dat toevallig opa. Er is geen mooiere manier om haar met ervaringen te laten kennismaken die ze in de toekomst gaat hebben. Niek van Dijk (66), Mont Saint Jean, Frankrijk

