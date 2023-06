Wat moet ik met de fotoboeken van mijn overleden zus?

Op mijn zolder heb ik de fotoboeken van mijn oudere zus, die in 2007 is overleden. Haar petekind heeft er al uit gehaald wat ze wilde hebben, net als ikzelf. Wat doe ik nu met die boeken? Ik kan ze niet in de kliko gooien en ik ga ze niet scannen, want er is niemand die ze kan gebruiken of wil hebben. Wat zou u ermee doen? Vrouw (61), naam bij redactie bekend

Ritueel afscheid

Mijn oma stond ooit bij een vuurton haar fotoboeken en foto’s te verbranden. Ze bekeek iedere foto goed en gooide die daarna in de vlammen. Op de vraag ‘waarom?’ antwoordde ze dat het háár herinneringen waren, de mensen en situaties uit háár leven en dat ze hen verder meenam in haar hart. Dat ze hier niemand mee wilde opzadelen. De foto’s die voor de familie belangrijk waren zijn bewaard gebleven, die hadden wij al gekregen. Neem met een ritueel afscheid van de fotoboeken van je zus. Op welke manier dan ook. Annet Herkert (58), Sint Jansklooster

Kleine porties

Ik ben de enige uit ons gezin die waarde hecht aan foto’s van ons, onze ouders, grootouders en overgrootouders. Alles vindt uiteindelijk z’n weg naar mijn huis, de collectie groeit. Helaas is er na mij niemand die hetzelfde voelt of geïnteresseerd is. Ik heb besloten om alles in (heel) kleine porties te vernietigen. Dat kost me waarschijnlijk nog wat jaren. Iedere keer voel ik verdriet en wroeging, maar ook leuke o ja-momenten. Het eindigt met een opgeruimd gemoed. Liesbeth de Lange (70), Amsterdam

Weggooien enige optie

Als collectievormer bij een archiefinstelling krijg ik met enige regelmaat (foto)collecties aangeboden. U geeft zelf het antwoord al: niemand wil de foto’s hebben of gebruiken. Jaarlijks overlijden ongeveer 170 duizend mensen in Nederland. Het is onmogelijk om van al die mensen alle foto’s en andere spullen te bewaren. Het is hard, maar weggooien is de enige optie. Tegelijkertijd: ik heb zelf de foto’s van mijn overleden ouders ook nog niet weg kunnen gooien. Zoiets is een proces van afscheid nemen en loslaten. Martha Kist (58), Leeuwarden

Oud papier

Na het opruimen van het huis van onze overleden vriendin kwamen we met alle vrienden nog één keer samen. We bekeken al haar fotoboeken en haalden er naar hartelust foto’s uit om mee te nemen en te bewaren. Vervolgens heb ik inderdaad de fotoboeken als oud papier weggedaan, want deze boeken hoorden bij háár leven. Onze warme herinneringen aan haar houden we levend door veel en vaak over haar te praten. Nanette Haze (54), Nijmegen

Emotiemeuk

Tien jaar geleden heb ik na het overlijden van mijn vader alle fotoboeken en vakantiedagboeken die gingen over de periode ‘na ons’ weggegooid. Geen moment spijt van gehad. Sterker: ik ben kritischer gaan kijken naar alle ‘emotiemeuk’ die ik zelf bewaar: wie heeft er nog wat aan? Het is niet altijd makkelijk, maar het ruimt letterlijk en figuurlijk heerlijk op. Ina Bakker (64), Abcoude

Overleg

Mooie kostbare herinneringen zoals de fotoboeken kunnen voor iedereen een andere emotionele waarde hebben. Mijn advies zou zijn: praat met elkaar, stel elkaar vragen, kom erachter wat de fotoboeken voor haar petekind betekenen, vertel wat ze voor jou betekenen. Dat creëert wederzijds begrip, je leert elkaar beter kennen en wie weet komen jullie samen tot een oplossing in de verdeling van de fotoboeken. Tot slot: het is oké als je vandaag niet kunt kiezen. Slaap er een paar nachtjes over, geef jezelf tijd, en voor je het weet, heb je meer duidelijkheid. Jeffrey Koole (30), Amsterdam

Over twee weken: Hoe ga ik om met het schelden van mijn man? Mijn man (37), hoogopgeleid en met een goede baan in de wetenschap, gedraagt zich normaal gesproken sociaal wenselijk, maar hij heeft de vervelende eigenschap nare scheldwoorden te gebruiken in het openbaar. Als er iets gebeurt op straat of in een winkel scheldt hij met ‘kankerlijer’ of ‘kankermongool’. Ik schaam me dan voor hem en heb al honderd keer gezegd dat ik niet wil dat hij dat doet, maar het gebeurt in een vlaag van woede. Ik heb ook al een aantal keer geopperd dat hij iets met die woede moet doen, maar hij is het type dat geen therapie zegt nodig te hebben. Vrouw (37), naam bij de redactie bekend