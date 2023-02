Wat kunnen we het beste op de boot zetten en terugsturen? De roast mensen, de roast

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week: de roast.

In de reeks van gebruiken waarmee Amerika onze cultuur heeft gekoloniseerd (de genderreveal, het oefendiner voor een bruiloft, Black Friday) en die met enige spoed op de boot terug moeten worden gezet, wil ik vandaag graag nomineren: de roast. Het prettige aan mijn voorstel is dat veel Nederlanders het al met me eens zijn, als ik de kijkcijfers van de recente Comedy Central-roast van Famke Louise mag geloven, maar als ik ook maar iets kan doen om deze exit een zetje mee te geven, vervul ik graag mijn plicht.

‘We leven tegenwoordig in een zogenaamde cancelcultuur, dus kán dit programma nog wel?’, vroeg comedian Peter Pannekoek zich bij de roast van Famke Louise af. Nou, Peter, ik zat bijna te hopen dat er een extra militante divisie van die mysterieuze wokebeweging zou binnenvallen, maar die hadden natuurlijk wel wat beters te doen die avond.

Vooral aanstootgevend is het niveau van de grappen, waarbij vooral wordt geput uit de categorieën jij bent dik/dom/lelijk/oud, of, wanneer de BN’er bi-cultureel is, iets met rijst/tasjes stelen/kip. Naar Amerikaans gebruik kan bij gebrek aan grap ook altijd iemands moeder als stand-in worden beledigd. En dan worden die grappen ook nog verteld door beroemdheden van het statuur: deelnemer van Waku Waku.

In Nederland roasten we nou ook niet bepaald de mensen waarvan je denkt: interessant dat díe eens de spotlight opzoekt. Gordon, Giel Beelen, Johnny de Mol, Ali B., Hans Klok en toen dus Famke. Hun publieke persoon is al zo vaak door de opheftrein overreden dat ze vanzelf al als grap door de wereld wandelen. En dan moet iedereen doen alsof het heel moedig van hen is dat ze er gaan zitten.

Intussen is jezelf laten roasten natuurlijk niet zó gedurfd. Ooit hadden kardinalen, bisschoppen, koningen en pausen een hofnar die ze betaalden om grapjes over hen te maken. Die hofnarren moesten juist heel kritisch zijn op de koning, maar waren ze té kritisch, dan eindigden hun hoofden zonder pardon op een staak. Zie ook het Amerikaanse White House Correspondent’s Dinner, de jaarlijkse ontmoeting tussen journalistiek en politiek, waar traditioneel een roast werd gehouden. In 2018 hield comedian Michelle Wolf er een iets te hete roast, en toen Trump dat niet zo lollig vond, kozen ze het jaar erop voor een historicus.

De roast poetst vooral het ego van de geroaste beroemdheid op, want de onderliggende boodschap is: deze persoon is zo groots, dat je kunt spugen op zijn standbeeld zonder dat de glans eraf gaat. Jezelf laten roasten is zoiets als jezelf door de grachtengordel laten ronddragen op een palankijn, terwijl je luid roept dat je echt heel gewoon bent gebleven.

Niemand maakt zich druk om deze safe space voor politiek incorrecte humor, omdat de BN’er zichzelf (en zijn moeder) vrijwillig blootstelt aan dit ritueel, om te bewijzen dat-ie zelfspot heeft. ‘Wat rijmt er op hoer? Maik de Boer.’ En dan móét Maik de Boer dus lachen, anders is-ie kinderachtig, maar zo’n geforceerd lachje geeft toch een beetje een horrorclown-effect. Als je zoals ik snel plaatsvervangende gêne voelt, dan zit een roast kijken ongeveer op het niveau van een uitstrijkje laten maken onder toeziend oog van je tien aantrekkelijkste collega’s. (Later even kijken of je hier nog een beter grapje kunt maken, of laat zitten, doen ze bij roasts ook niet).

Nee, als de roast wordt gecanceld is het niet omdat het niet meer kán, maar omdat het niet hoeft. Niet voor het publiek, niet voor de BN’ers, en al helemaal niet voor hun moeders.