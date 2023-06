Wat Kasper zoekt in een relatie? Nou gewoon, een allesvernietigende verliefdheid zoals hij die op zijn 17de heeft gevoeld

Cabaretier Kasper van Kooten is op zoek naar een nieuwe, grote liefde. Hij doet hier verslag van zijn tocht.

Soms werd het me net een beetje te veel: gesprekken met meerdere vrouwen gaande houden, in chats die steeds meer op elkaar begonnen te lijken. Ik betrapte me er zelfs op dat ik uit gemak een paar adequate antwoorden kopieerde en aan verschillende matches stuurde. Met name de vraag over wat ik zocht in een relatie kwam, begrijpelijk, vaak langs.

Het dwong me om daar nog maar eens goed over na te denken. Hoewel ik het eerlijke antwoord voor mezelf allang wist, moest ik het alleen nog in begrijpelijke taal zien over te brengen op de kandidaten. Ik kwam tot de volgende formulering, die ik een aantal keer hergebruikte:

‘Weet je wat ik zoek [naam], ik hunker naar een allesvernietigende verliefdheid zoals ik die gevoeld heb toen ik 17 was, met de hele dag door een brandend verlangen om in haar nabijheid te zijn, niet meer weten wat ik zonder haar zou moeten, niet meer zonder willen, zeker weten dat er niemand anders bestaat die mij zo begrijpt. En als ik bij haar ben geweest in een goddelijke roes naar huis fietsen en nog uren haar kus op mijn lippen proeven. Dat wil ik!’

De antwoorden die terugkwamen varieerden van ‘nou dromer, veel succes!’, ‘dat wil ik oooook!’, ‘dat vind je never hier...’, ‘lukt niet meer als je kinderen hebt’ tot ‘wanneer spreken we af?’ Eentje vroeg of ik de prins op het witte paard was. Ik antwoordde dat ik meestal eerst een witte shet­land­po­ny huur om klein te beginnen.

Natuurlijk had mijn gekopieerde antwoord iets enorm puberaals, maar de onverbloemde waarheid is dat ik een peilloos diep geloof koester in het bestaan van de mogelijkheid om nog zo’n grote verliefdheid te vinden, ooit. En al is het meer dan een half mensenleven terug; het zaadje voor dit streven is toen geplant. Het onbeschrijfelijke gevoel dat me volledig van mijn sokken blies geeft me tot de dag van vandaag voelbare kracht om die heilige graal te blijven zoeken.

Een tijd terug ontmoette ik een vrouw met wie ik een ongekende fysieke aantrekkingskracht deelde. Het eerste contact was niet via een datingapp, maar via vrienden. Er waren vonken zoals ik die lang niet ergens af had voelen spatten, een ongeremdheid die ik niet van mezelf kende, en die ik ook niet vaak bij anderen zo had ervaren.

De allereerste afspraak eindigde in een vurige lichamelijke symfonie, iets dat ik sinds mijn studententijd niet meer had meegemaakt. Er volgden meer afspraken, maar al snel werd duidelijk dat van de door mij zo diep gewenste verliefdheid geen sprake was. Toch was het helemaal nieuw, want nooit eerder had ik ervaren dat ik zo vrij kon vrijen met iemand op wie ik niet verliefd was en waarmee ik geen relatie had. Door mijn opwinding liet ik me afleiden van de heilige missie: hoteldebotel worden. Dat begon steeds vaker te knagen, the morning after. ‘Het is ook nóóit goed’, bromde ik en vervloekte m’n vinkjes-lijst-volgorde.

Mijn vrijage en ik, want ’scharrel’ (wat een lelijk woord toch!) zou haar ernstig tekort doen, spraken af om er niet over na te denken en voorlopig te blijven genieten van onze gezamenlijke ongeremdheid. Wel spraken we exclusiviteit af, en dat die meteen zou vervallen wanneer een van ons twee iets zou voelen voor een ander. Een ongekende luxe. Soms wenste ik dat ik ware verliefdheid zou gaan voelen voor deze fantastische vrouw; bijzonder grappig, slim, muzikaal en begripvol. Maar het kwam niet. Zij liep tegen hetzelfde aan, zei ze, en ik geloofde haar, omdat we alles goudeerlijk bespraken.

Na elke vurige ontmoeting groeide het besef dat het moment waarop verliefdheid had moeten ontstaan, al ver achter ons lag. Het ene essentiële puzzelstukje bleef ontbreken en werd groter en groter.

Tijdens de maanden waarin we elkaar opzochten was ik inactief op de dating-apps, maar de tijd raasde voorbij en het obsessieve idee dat ik niet ging vinden wat ik zo zeer wenste dwong me tot een besluit. ‘Ik wil mijn hart zo graag nog een kans geven’, zei ik tegen haar. Ze reageerde met een groots: ‘Ik snap precies wat je bedoelt, verdomme. Dat wil ik ook! Jij en ik zijn gewoon verkeerd om begonnen! Toch had ik geen moment willen missen.’ En daarmee tilde ze mij uiterst liefdevol deze woorden uit de mond.