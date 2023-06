Wat is het verschil tussen golfen en midgetgolfen? Balkennis natuurlijk

Hans Reijerkerk (61), Ridderkerk

Hans is goed in midgetgolf en flauwe grappen, alleen loopt die eerste basiskwaliteit op het NK-combi bij De Hole Ridders in Ridderkerk nu net even wat minder. ‘Te weinig enen gelopen. Ik heb maar één rondje mijn niveau gehaald, toch moeite om mijn concentratie scherp te houden.’ Alles draait in deze sport om balkennis. ’Met gewoon golf heb je een heleboel clubs en één bal, bij ons één club en een hele koffer ballen. Ik heb ruwe ballen, lakballen, harde en zachte ballen, voor elke baan gebruik je een andere bal. Je test de stuiterkracht, kijkt ook naar de wind, checkt de temperatuur van de baan en ook de temperatuur van de bal is belangrijk. De meeste lopen ook met koeltasjes voor de ballen.‘ Hans heeft nog een oldskool koffer, die als voordeel heeft dat je meteen overzicht hebt op het hele arsenaal. ‘Hoe meer banen je speelt, hoe meer ballen je hebt. Als ik bijvoorbeeld in Boskoop speel bij De Trekvogels heb ik speciaal voor die baan andere ballen, hier bij De Hole Ridders, ook weer andere ballen. Kan ik misschien één flauwe grap vertellen voor je stukje? Staat een man op de golfbaan...’

Hans Reijerkerk Beeld Jan Dirk van der Burg