Wat is de beste bescherming tegen de schadelijke uv-straling van de zon?

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland en de afgelopen tien jaar is het aantal patiënten meer dan verdubbeld. In 2022 kregen 83.300 mensen deze diagnose. Dr. Daniel Kadouch is dermatoloog en huidkankerexpert, alsmede oprichter van het zonbeschermingsmerk Tenue de Soleil. Dit duurzame merk brengt zowel kleding die beschermt tegen uv-straling als zonnebrandcrème op de markt.

Het betere spul is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin de duurzamere keuzes worden besproken op het gebied van design, beauty en mode.

Kadouch pleit voor een combinatie van maatregelen om het risico op huidkanker te verkleinen. Te beginnen met het mijden van de zon tijdens de piekuren, daarnaast zo veel mogelijk (liefst uv-werende) bedekkende kleding dragen, hoofddeksel en zonnebril op en uiteraard het smeren met zonnebrandcrème. Maar hoe, hoeveel en waarmee smeren we? We zetten het nog eens op een rijtje.

Moet je jezelf elke dag insmeren, wat je ook gaat doen en wat voor weer ook?

‘Het advies is om iedere twee uur ruim voldoende te smeren met minimaal factor 30, ongeacht of je op het terras zit, naar het strand gaat of naar kantoor. Steeds meer experts zeggen dat je altijd moet smeren, ook in de winter en als het regent. Daar wil ik wel enige nuchterheid in brengen. Ik zou adviseren naar de uv-index te kijken; is die 3 of hoger, neem dan zonnebeschermingsmaatregelen.’

Maakt je lichaam dan wel genoeg vitamine D aan?

‘Onlangs heeft KWF Kankerbestrijding hier een geüpdatet standpunt over naar buiten gebracht. Daarin wordt gesteld dat de zon inderdaad ook goed voor ons is, maar dat je relatief weinig blootstelling nodig hebt. Wij adviseren 10 tot 15 minuten in de zon als de uv-index het laagst is, dus aan het begin of einde van de dag, mét zonnebrandcrème op, want ook ingesmeerd maak je vitamine D aan. En er zit een taks aan, je maakt niet méér vitamine D aan door de hele dag te bakken.’

Wat is beter: een chemische of een minerale uv-filter?

‘Vanuit mijn achtergrond als dermatoloog zie ik voordelen van een minerale filter. Die maakt namelijk een beschermingslaagje aan op je huid en weerkaatst het licht. Chemische filters trekken in de huid in en absorberen daar uv-licht. Een aantal van de chemische filters die in het verleden werden gebruikt, is in opspraak geraakt omdat ze irritatie gaven aan de huid en schadelijk bleken te zijn voor het milieu. Minerale filters hebben als voordeel dat ze door die beschermlaag op de huid meestal wat vriendelijker zijn voor de huid, maar het nadeel is dat ze vaak een witte waas achterlaten.’

Heeft iedereen hetzelfde niveau van bescherming nodig?

‘Kinderen zijn het kwetsbaarst voor verbranding en zonschade. Hun huid is nog dunner en is daarom op celniveau minder goed beschermd tegen schade van uv-straling. De impact van overmatige blootstelling aan de zon is enorm, de huid heeft een geheugen en de schade stapelt op. Daarbij komt dat we de gevolgen pas twintig of dertig jaar later zien.

‘Er bestaan verschillende huidtypes, van 1 tot en met 6. Dat is een internationaal geaccordeerde indexering. Iemand met huidtype 1 heeft veel meer beschermingsmaatregelen nodig dan iemand met huidtype 5 of 6. Maar ook als je een donkere huid hebt is het van belang je goed te beschermen. Mensen met een lichte huid krijgen vaker huidkanker, maar het komt ook voor bij mensen met een donkere huidskleur.’

Kunnen we niet beter helemaal stoppen met zonnebaden?

‘Dat bakken is echt nergens goed voor. Tegelijkertijd zeg ik ook: laten we genieten van de zon, we worden er vrolijk van en het levert vitamine D. Maar laten we dat dan wel zo veilig mogelijk doen. Ik denk dat er een cultuuromslag nodig is en we best mogen stoppen met die doorgeslagen wedstrijdjes om te kijken wie het bruinst is. Dat bruine kleurtje is namelijk zo gezond niet. En laten we in ieder geval zorgen dat er op de stranden niet één kind meer rondloopt met een verbrand ruggetje.’

