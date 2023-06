Wat haar vader van deze columns vindt? Ja, dat vroeg Joy zichzelf in het begin ook af

De vader van actrice Joy Delima is een zachte, stille en kwetsbare man. En ineens kon hij meelezen met de extreem expliciete ervaringen die zijn dochter deelt met de lezers van Volkskrant Magazine. Best spannend, inderdaad.

Sinds ik mij uitspreek over mijn seksuele welzijn en dat van anderen, maken mensen zich druk om wat mijn vader daarvan vindt. En eerlijk, ik voel die angst zelf ook. Toen mijn allereerste column werd gepubliceerd was ik toevallig een weekend bij mijn ouders. Mijn moeder kwam me wakker maken en zei: ‘Je vader heeft vanmorgen de Volkskrant gekocht, hè.’

‘Wat?!’ Ik raakte in paniek, want ik had mijn vader niet mentaal kunnen voorbereiden op het extreem expliciete verhaal dat ik met mijn lezers wilde delen.

Nog geen twee minuten later vingert hij me inwendig en zegt na vijftien seconden:

‘Kom dan.’

Ik kijk hem met grote ogen aan terwijl hij me nog steeds vrij ruw aan het vingeren is en mijn lichaam mee schokt met zijn ritme. (...) Hij had mijn clitoris niet eens aangeraakt.

(...) Mijn ontmaagder legt me in allerlei posities, is vrij ruw, zweet over me heen en als ik op mijn buik lig doet hij zonder toestemming het condoom af en komt klaar over mijn rug. Dat wilde ik eigenlijk niet. Maar het zal er wel bij horen, denk ik dan.

Vanaf de eerste verdieping van mijn ouderlijk huis stel ik me voor hoe mijn vader beneden in de woonkamer mijn woorden leest en verstilt, net zoals toen hij op mijn 15de aanhoorde dat ik aan de pil ging (puur om mijn cyclus te reguleren). Hij had toen zeker een uur onbewogen op de bank gezeten en – gok ik – allerlei rampscenario’s de revue laten passeren in zijn hoofd, waarin zijn jongste dochter achter wier naam hij altijd een verkleinwoordje plaatst, werd geneukt door zes mannen tegelijkertijd en hij hulpeloos moest toekijken. Zo’n blik had hij een uur lang, geen grap.

Maar nu viel er niets over te laten aan de verbeelding. Hij kon woord voor woord lezen wat zijn verkleinwoordje de afgelopen jaren had meegemaakt, wat haar was aangedaan door de jongen die hij ooit zijn schoonzoon had genoemd. En ik, ik zweefde een verdieping boven hem, met angst om hem onder ogen te komen, bang voor wat er was veranderd in onze verhouding.

Toen ik twee uur later naar beneden droop en mezelf had gewapend met kinderlijke onschuld, zei ik: ‘Hoi pa.’

‘Hoi Joy.’

Dat was het. Verder hebben we er geen woord over gewisseld. Ik was opgelucht, maar ook teleurgesteld over het feit dat onze verschillen in generatie, cultuur en gender het onmogelijk hadden gemaakt om als vader en dochter te kunnen converseren over lijfelijke verlangens.

Bij het avondeten opende mijn vader een fles wijn die hij blijkbaar speciaal had gehaald om mij te vieren. Bij het proosten keek hij me aan en zei: ‘Ik ben trots op je, dushi’, en daarmee zei hij alles wat ik op dat moment nodig had.

Mijn vader is zacht, stil en kwetsbaar. Net als ik. En hoewel ik in vrijwel alles op hem lijk, zal ik nooit weten of dat op seksueel vlak ook zo is. Maar dat is oprecht oké. Ik zie en voel de welwillendheid. Hij is geboren in de jaren vijftig op Curaçao en werd gelovig en conservatief opgevoed in een gezin met zes broers. Ik ga hem niet dwingen te lezen hoe ik steeds beter leer communiceren in bed.

Mijn vader en ik praten niet over seks, maar hij heeft wel al mijn vriendjes met open armen ontvangen, luistert en vraagt naar mijn date-ervaringen, komt naar al mijn voorstellingen kijken, ziet mijn seksscènes aan en zegt vol trots tegen iedereen die vraagt of die ene Delima van die ‘seksverhalen’ zíjn Delima is: ‘Ja, dat is mijn dochter.’ En dat is voor mij genoeg.

