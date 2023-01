Wat ben je nog als mens, als je omgeving je niet langer serieus neemt?

Een gesprek met de slagersvrouw over brutale oudere klanten brengt Eva terug naar haar schoonmoeder, naar haar herhalingen, maar óók naar haar schaarse momenten van helderheid.

‘Ja, jij wou voordringen, ik zag het!’, riep de slagersvrouw toen ik even voor zessen de zaak binnen kwam klossen. Knipoog natuurlijk, middenstandshumor waar je alleen met ja en amen op kan antwoorden, en die daarna geruisloos overging in een gesprek over brutale klanten. Vooral de oudjes bleken er wat van te kunnen.

‘O we maken hier genoeg mee’, zei de slagersvrouw terwijl ze geroutineerd twee stuks kipfilet in een papieren zak liet glijden. ‘Je weet alleen niet altijd wat erachter zit, hè? Toen míjn moeder oud werd ging ze ineens lelijk doen tegen anderen. Later bleek dat dat kwam omdat ze dement werd, maar dat wisten we toen nog niet. Dan ging ik bijvoorbeeld woensdagmiddag bij haar langs in het bejaardentehuis, en dan vroeg ik: ‘Wat heeft u gister gegeten, mam?’ Dan zei de vrouw naast haar: ‘Je hebt aan de bieten gezeten.’ En dan antwoordde mijn moeder, bits: ‘Nou, ik heb geen biet gezien.’ Ze greep de randen van de kassa vast en leunde naar voren. ‘Mijn moeder! Dat zou ze normaal nooit hebben gezegd.’

Ik rekende af, kip in tas, tas aan stuur, terug naar huis. Onderweg zag ik mijn schoonmoeder, we stonden weer in haar keuken, het moest een jaar of vier geleden zijn. Ik had iets over de gebakken aardappelen gezegd en ineens een rechtse directe om mijn oren gekregen. Het was het begin geweest van haar ziekte, een moment dat je pas later als zodanig herkende, omdat je eerder een andere vrouw voor je had, iemand op sloffen, de stem hees, bedaard, in de weer met knotjes wol, de Mikro Gids, sinaasappelen en Tempo-zakdoekjes, die met aloë vera astublieft, hier, neem een tas mee.

Wat ik precies had gezegd weet ik niet eens meer maar het moet iets onschuldigs zijn geweest – hoe bont kun je het maken als het over gebakken aardappelen gaat – zelfs haar reprimande herinner ik me niet meer. Wat wel: hoe ik eerder geamuseerd was geweest dan geschrokken, laat staan beledigd. Het was die reactie, neutraal, op het professionele af, het was tenslotte niet persoonlijk, dat het begin was van iets anders, een nieuwe manier van met haar omgaan waarbij we onszelf ten langen leste zouden uitschakelen, onze gedachten, ons handelen, ons werkelijke manier van leven, omdat het toch geen zin had, en precies daarin schuilde de tragiek. Wat ben je nog als mens, als je omgeving je niet langer serieus neemt?

Het was opvallend hoe snel je aan een nieuw wezen wende, aan de vervlakking van gesprekken, aan de herhalingen, de lichte wrok in haar ogen, aan de mate waarop ze vasthield aan staande uitdrukkingen die geen functie meer hadden, al stond er voor mij aanzienlijk minder op het spel dan voor anderen. Mijn schoonzus, degene die alles doet en regelt, degene met het engelengeduld, kreeg bij bezoek aan het verpleeghuis te horen dat ze ‘haar handjes weleens mocht laten wapperen’. Mijn zwager, haar trouwste bondgenoot, reisde anderhalf uur en nam na een ochtend niemandsland liefdevol afscheid. ‘Jij gaat jouw weg’, had ze geantwoord, ‘en ik de mijne.’ Je glimlacht wat, en vertrekt.

We wenden zelfs aan de zware oogleden, aan de goedkope slingers in de huiskamer, aan het povere feit dat zij van de eerste lichting bewoners de enige overgeblevene was. Alleen de schaarse momenten van helderheid, de lichtflitsen waarin ze zich plotseling realiseerde in wat voor erbarmelijke toestand ze was beland, die wenden nooit.

Die avond aten we kip met sperziebonen en gebakken aardappelen, het smaakte naar heimwee.