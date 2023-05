Wanneer mijn geaardheid aan de kinderen vertellen?

Na een huwelijk van 26 jaar ben ik elf jaar geleden gescheiden. We hebben kinderen. Voor mijn huwelijk had ik tweemaal een korte relatie met een vrouw. Tijdens mijn huwelijk was ik weleens verliefd, op vrouwen. Inmiddels wil ik weer daten, met een vrouw. Niemand weet van mijn geaardheid, ook mijn kinderen niet. Ik twijfel of ik het ze nu ga vertellen of beter kan wachten tot ik de ware heb ontmoet. Vrouw (62), naam bij redactie bekend

Hoog tijd

Beste mevrouw, het is hoog tijd voor uw coming-out. Kees Eilander (62), Nijmegen

Verrassing

Maak er vooral geen officieel moment van, maar verras jezelf en de anderen. Zoals ik deed: toen ik terloops liet vallen dat ik een date had gehad, kwam als eerste de vraag naar haar naam. Mijn antwoord maakte alles duidelijk: het was een hij en hij heette Piet. Alom verbazing, maar was het om de coming-out, om het daten of om hoe het was verlopen? Die vraag haalde de druk van de ketel. Wacht zeker niet lang. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt, weet ik uit eigen ervaring (die date was op 54-jarige leeftijd). De date werd niets, de coming-out alles. Fred Kleinveld (61), Batenburg

Terloops

Ik zou ervoor waken om het als een soort ‘confessie’ te bespreken met uw kinderen of vrienden; het feit dat u op vrouwen valt is immers niet slecht, afwijkend of schokkend. Maak het niet te zwaar. U zou het terloops eens kunnen noemen, bijvoorbeeld door te vertellen hoe uw date is verlopen. Of als u een aantrekkelijke vrouw voorbij ziet lopen, in het echt of op televisie. Marjolein Janssen (54), Ommen (valt openlijk en gemakkelijk op mannen én op vrouwen)

Voor u houden

Omdat u hier nooit eerlijk over bent geweest en het voor kinderen, ongeacht de leeftijd, vaak al lastig genoeg is om een scheiding van de ouders te accepteren, is mijn advies dit voor u te houden. Ze zullen het u anders wellicht kwalijk nemen dat u überhaupt bent getrouwd. In plaats van daten zou u, gezien uw gevorderde leeftijd, kunnen overwegen om u op de (eventuele) kleinkinderen te richten. Simon Lucas van Woerekom (49), Leiden

‘Meer met mannen doen’

Mijn beste vriend had een lang partnerschap met een vrouw, samen hebben ze een dochter grootgebracht. Hij wilde de relatie verbreken ‘om meer met mannen te gaan doen’. Hij vroeg wat ik daarvan vond. ‘Beste A.’, zei ik tegen hem, ‘voor mij was jij altijd al gay.’ Coen Glaser (63), Amsterdam

Kunnen wennen

Als dochter van een vader die op zijn 54ste uit de kast kwam (ik was 24), weet ik uit ervaring dat het fijn is om tussendoor aan werkelijkheden te kunnen wennen. Dus: vertel over uw geaardheid en zie daarna of die ware nog komt. Die twee dingen staan los van elkaar. Doordat mijn vader uit de kast kwam, werd hij (ook) voor ons als kinderen meer zichzelf. Mijn vader heeft mij en mijn twee broertjes één voor één geïnformeerd over zijn geaardheid. Bij een lunch, telkens een dag na elkaar. Hij begon met degene van wie hij de reactie het best kon inschatten, daarna degene van wie hij de reactie spannend vond en daarna de jongste. Op die laatste avond gaf hij ons geld voor een rondje met z’n drieën in de kroeg. We hebben het er die avond onderling tien minuten over gehad. Daarna ging het over heel veel andere dingen. Het was een moeilijke, maar dierbare tijd. Het contact tussen mijn vader en ons alle drie (en onze partners en kinderen) is uitstekend. Ik moet er niet aan denken dat we er pas na zijn dood achter waren gekomen dat het leven dat hij leefde nooit bij hem paste. Maartje Vis (39), Enschede

