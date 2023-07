Wandel mee over oud-eiland Schokland, de eerste Unesco werelderfgoedplek van Nederland

Beeld Maarten Delobel

Waar Schokland

Wat Geschiedenis

Startpunt Museum Schokland, rondwandeling

Hoe Wandelend (eventueel fietsend)

Afstand 10 kilometer

Duur 2,5 uur

Als we adelaars zouden zijn, of een ingebouwd drone-perspectief hadden om boven de Noordoostpolder uit te stijgen, zouden we de bomenrand zien die de omtrek markeert van dit voormalige eiland. Nu moeten we het hebben van ons voorstellingsvermogen. Welkom op Schokland, want zoals je óp (in plaats van ín) Urk bent, zo ben je ook óp dit voormalige Zuiderzee-eiland – ook al zijn de eilandsgrenzen versmolten met het omliggende land toen het in 1942 werd ingepolderd. Schokland als een vis op het droge. In 1995 werd dit de eerste Unesco Werelderfgoedplek van Nederland. We volgen vandaag de voormalige kustlijn te voet, zo’n 10 kilometer. Vroeger zou tijdens deze Volkskrant-wandeling het ruisen van de zee klinken, nu hoor je de roep van weidevogels boven het uitgestrekte groene landschap met bossen, moerassen en natte graslanden.

Ommetje is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine met routes om door Nederland te wandelen, fietsen of varen.

Museum Schokland in Middelbuurt

Schokland, in de Middeleeuwen nog onderdeel van een groter schiereiland, werd rond 1450 een eiland in de Zuiderzee, van zo’n 4 kilometer lang en 500 meter breed. De eilanders – met eigen dialecten en klederdracht – woonden op de hoger gelegen terpen Emmeloord, Middelbuurt en de Zuidert om hun voeten droog te houden, want de Zuiderzee was altijd wild en dreigend. Ondanks de aanleg van dijken gingen voortdurend stukken land verloren.

De in 1834 gebouwde Enserkerk is de vroegere Hervormde Kerk van Middelbuurt – nu huist er een deel van Museum Schokland, een klein openluchtmuseum dat vertelt over de geschiedenis van dit eiland, en archeologische vondsten tentoonstelt die hier zijn opgedoken.

We nemen rechts van het museum het schelpenpad naar beneden, volgen de vele bramenstruiken, zien misschien een haas in de verte, en na zo’n 500 meter doemt daar een groen geschilderd huisje op de tweede terp op – hier lag het gehucht de Zuidert.

De Zuidert

De Zuiderzee was een binnenzee met veel scheepvaartverkeer. Tot de aanleg van de Afsluitdijk in 1936 kon het hier flink spoken. Bij storm en mist waren schippers blij om het centrale eiland Schokland te zien en te horen. Als baken in de zee, als veilige ankerplaats en haven. De Zuidert vormde samen met Middelbuurt het dorpje Ens. In 1775 zijn alle huizen van de Zuidert door een brand verwoest – 76 mannen, vrouwen en kinderen raakten dakloos. Veertien gezinnen kozen voor wederopbouw en bouwden nieuwe huizen. Voor voorzieningen als kerk, school en winkel bleven ze afhankelijk van Middelbuurt, maar door overstromingen was die plek regelmatig onbereikbaar. De bewoners van de Zuidert beklaagden zich daarover bij koning Willem II, die hun in 1842 liet weten dat ‘dit ongemak eigen is aan de plaats die door de inwoners vrijwillig wordt bewoond’. Er werd geen overheidsgeld meer beschikbaar gesteld om te investeren in dit deel van het eiland. Na een overstroming waren bewoners genoodzaakt zich in Middelbuurt of Emmeloord te vestigen. Op de Zuidert is nu een reconstructie van een woning en een waterput te zien, als herinnering aan het meest vervloekte deel van Schokland.

Ruïnekerk

De Nederlandse herfst van 1824 was vreselijk nat – de grond doorweekt, overal in het land raakten dijken verzadigd en verzakt. In februari 1825 lag het centrum van Sneek als een eiland in het water, tot voorbij Meppel reikte de stormvloed, en Schokland werd nu volledig overspoeld door het verwoestende water dat tot 1,70 meter hoog kwam. De vuren in de lichtbakens doofden door het opspattende water, angstige mensen sleepten hun spullen naar zolders. 13 mensen verdronken, samen met 17 koeien, 16 schapen en één paard. Een groot deel van de vissersvloot loste op in de golven of sloeg stuk. 86 huizen raakten totaal onbewoonbaar en 26 verdwenen helemaal, opgeslokt door de Zuiderzee. Ook nu deden de bewoners een verwoede poging tot herstel. In 1859 kondigde koning Willem III uiteindelijk een drastische maatregel aan: Schokland moest in z’n geheel worden ontruimd. Niet alleen door het blijvende overstromingsgevaar, maar ook door de schrijnende armoede was er voor Schokland geen toekomst meer. Zo’n 635 ‘Schokkers’ verlieten hun geliefde geboortegrond en verhuisden naar de vaste wal. Sindsdien is Schokland onbewoond en stil.

Op deze terp ligt de ruïne van een kerk die in 1717 al werd verlaten, maar die nog tot het einde van de Schoklanderbeschaving in gebruik was als begraafplaats. Een paar meter verderop staat het fundament van de ronde vuurtoren – het belangrijkste herkenningspunt voor zeelui.

We lopen verder langs de bomenrand. Na een paar honderd meter splitsen voet- en fietspad en lopen we links het bos in, wat lager dan de dijk, eigenlijk dalen we nu af naar de voormalige bodem van de Zuiderzee. Na een tijdje komt rechts van ons Middelland weer tevoorschijn. Waar nu een graanveld ligt, stonden vroeger koeien en schapen te grazen.

Schokkerbos

We steken de N-weg over die dit voormalige eiland in tweeën splitst, en wandelen het Schokkerbos in, een vijftig jaar oud bos op een stuk grond dat na de inpoldering van de Noordoostpolder niet geschikt bleek voor landbouw. We wandelen over een ondergrond van veen, leem en klei – slecht doordringbare grond die zorgt voor ongelijkmatige groei van bomen, maar voor mossen en paddestoelen is het de hemel. Ecologen vonden hier 75 mossoorten en 350 soorten paddestoelen, waarvan er dertig zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. Ook na de zomer is deze wandeling dus de moeite. Ook de wilde kamperfoelie woont er, net als roofvogels als de havik, buizerd, sperwer en ransuil, samen met zangvogels en reeën.

Gesteentetuin

Halverwege de asfaltweg gaan we links het onverharde pad op, voorbij de blauwe slagboom. Op de splitsing bij de eerste zwerfstenen slaan we linksaf, voor een rondje over de Gesteentetuin vol zwerfkeien die zo’n 200.000 jaar geleden meekwamen met het landijs dat vanuit het noorden over ons land heen schoof. Vanuit het ijs kropen gletsjers als trage ijsrivieren van het noorden naar het zuiden. Toen het warmer werd en het gletsjerijs begon te smelten, bleven de stenen achter – tientallen daarvan zijn op Schokland en Urk terechtgekomen: souvenirs uit Oslo, Stockholm en Uppsala.

Na de Gesteentetuin steken we de parkeerplaats over en bij het infobord over de boommarter gaan we links het bos in en volgen het slingerpad tot we op een open veld uitkomen. We volgen de oranje pijltjes door het weiland tot we weer op de Keileemweg staan, waar we links gaan. We steken de weg over naar het wandelpad met aan het begin een rood paaltje. Vergeet niet naar de duizelingwekkende hoeveelheden libellen te kijken die hier maar wat graag komen.

De haven van oud-Emmeloord

Na de boerderij aan de rechterkant zien we aan de overkant de oude haven van Emmeloord al liggen. Langs het pad ernaartoe worden we getrakteerd op een gedichtenroute met gedichten van Herman de Coninck, Babs Gons en Judith Herzberg. We slaan rechtsaf, niet de brug over, maar verder naar het ijzeren vuurbaken, naar de voormalige visafslag. Dit is het noordelijkste dorp van Schokland, met het misthoornhuisje, de lichtwachterswoning en de gerestaureerde haven, gemarkeerd door vele oude palen en twee grote havenlampen die de ingang van de voormalige haven aanwijzen – een magisch verschijnsel in het wijdse grasland, bijna een kunstinstallatie. En opeens is het daar: het onmiskenbare eilandgevoel. Het vuurbaken achter ons, het misthoornhuisje – beeld je golven in waar nu het gras waait, verzin er schepen en vissers bij, zie de zomerse sproei-installaties in de akkers in de verte, en bedenk dat de polder weer gevuld wordt met water, opnieuw een eiland in een zee, opnieuw een baken.

Over de dijk en via het vluchthaven- en plankenpad wandelen we terug naar het beginpunt, naar het museumrestaurant met koffie en taart, of een lunch. Als we Schokland verlaten, zien we in de achteruitkijkspiegel de licht glooiende landrug in het verder vlakke polderlandschap – een aandenken aan het eiland, dat ironisch genoeg na de ontruiming in 1859 nauwelijks kleiner is geworden en zelden nog door stormen is bedreigd.