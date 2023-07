Wandel door Hindeloopen, een stadje met schaatsgeschiedenis en de beste snert van het noorden

Waar Hindeloopen

Wat Stad en cultuur

Hoe Wandelen

Afstand circa 6 kilometer (bij vertrek vanaf het station)

Duur 3 uur tot een heel dagdeel.

Het mooiste moment om rond te lopen in Hielpen (zeggen ze in het stadje), of Hylpen (schrijven de Friezen) of Hindeloopen (de rest van Nederland) is de zaterdagmiddag. En dan het liefst als er afgetrapt is bij vijfdeklasser SV Hielpen, die speelt aan de rand van het oude centrum op het fraai gelegen sportpark De Meenskar. Dan klinken de doffe trappen tegen de bal en de bescheiden aanmoedigingen door de smalle straten. Maar daar beginnen we niet en bovendien kan het niet altijd zaterdagmiddag zijn.

Ommetje is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine met routes om door Nederland te wandelen, fietsen of varen.

Er is niets mis met de provinciale weg N359 en het is zeker de snelste weg naar Hindeloopen. Toch kozen we hier voor de fraaie (auto)route langs het IJsselmeer, in ons geval vanaf Oudemirdum richting ’t Mirnser Klif, omdat hier het glooiende landschap van Zuidwest-Friesland op zijn mooist is. En dan langs Laaxum (hier kun je goed vis eten in een van de oudste haventjes van de regio), Warns en Molkwerum. We houden altijd de oude Zuiderzee aan de linkerhand, met tegenwoordig een groeiend woud aan windmolens. Het went, dat moet gezegd.

Daarna rijden we langs de Westerdijk de stad binnen, rechts de Westervaart en links de dijk. We parkeren (gratis) bij de Meenscharsweg, net buiten het centrum en vervolgen onze weg te voet over de dijk, tussen de vele schapen door. Hoe kwetsbaar de stad achter die dijk ligt, met aan drie kanten het water, zeker toen de Afsluitdijk er nog niet lag. Probeer je hier eens een winterstorm aan het begin van de vorige eeuw voor te stellen.

Schaatsmuseum

Vanaf de Westerdijk slaan we af richting Nieuwe Weide en dan slaan we al heel snel linksaf bij de Kleine Weide, richting het Schaatsmuseum. Een topattractie in een provincie en land waar de Elfstedentocht steeds meer een mythe wordt. Overigens loopt de klassieke route via de fotogenieke Indijk en de Oude Oostervaart richting Workum. De status van Hindeloopen als een van de elf Friese steden langs de route van de tocht der tochten, veroorzaakt vooral in de zomer allerlei alternatieve tochten: op de fiets, op motoren, op solexen, op skeelers, met oldtimers. Je kunt natuurlijk meedoen. Beter: je stoel uitklappen en post vatten ergens langs de route.

Voor schaatsgeschiedenis, en elfstedenhistorie in het bijzonder, is er geen betere plek dan het Schaatsmuseum. Een familiebedrijf in 1971 begonnen door Gauke en Gretha Bootsma, aanvankelijk gespecialiseerd in Hindelooper schilderkunst en antiek, met name antieke schaatsen. Ze hebben inmiddels ’s werelds grootste collectie. Niet gek, want Gauke Bootsma was niet alleen een van de beste schaatsers van de provincie, maar ook een rayonhoofd, waarbij hij verantwoordelijk was voor de doorgang van de rit in zijn eigen rayon. Een functie die niet zou misstaan bij welke inburgeringscursus dan ook. Blijf hier gerust even hangen voor de noren (merk: Viking) waarmee Evert van Benthem op 21 februari 1985 de dertiende tocht won. Met een flink beschadigd ijzer onder de rechterschaats (was al bij Bolsward gebeurd); hoe heroïsch wil je het hebben? Of voor de stempelkaart van W.A. van Buren, onze latere koning, die op de Bonkevaart in de armen van zijn ouders reed.

Downtown Hylpen

We lopen verder, rechtsaf op de Oude Weide, die overgaat in de Schoolstraat, langs het mooie kerkje De Kleine Vermaning (inmiddels een woning), wat toch weer wat anders is dan een donderpreek. Maar dan is er altijd nog de nabijgelegen De Vermaning, een doopsgezinde kerk uit 1653. Dan links de Wipbrugsteeg in, al was het maar voor het fotomoment op de Wipbrug over de Zijlroede richting de schutsluis en het oude sluiswachtershuis (het Sylhús), met die klokkentoren uit 1619. Dit is het meest gefotografeerde stukje Hindeloopen, een levende ansichtkaart. Als een soort Friesland van ieders dromen. Vanaf de Hindeloopen Sluis is er trouwens een prima foto van de Wipbrug te maken.

En dan nu naar de haven, langs Hylpens eigen intieme Kalverstraat. We slaan linksaf op Het Oost. We zijn hier in downtown Hylpen, met de grootste concentratie horeca. Onze favoriet is hier logement en restaurant De Hinde, met een stemmige ruimte met zicht op de haven en daarachter het meer. En mocht u hier in de winter verzeild raken: hier maken ze de beste snert van het noorden (en de rest van het land). Prominent in beeld hier De Blauwe Loods, de houten loods waar de roeireddingsboot van de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) ooit te water ging.

We slaan links om de hoek bij De Hinde het straatje Buren in, recht op De Grote Kerk uit 1632 af (met de Westertoren uit 1593), met dat klassieke adres: Kerkstraat 1. ‘Graet Serke’ in het Hindeloopse dialect, dat in de rest van Friesland moeilijk wordt begrepen. Het dialect bevat leenwoorden en klanken uit het Deens en Engels, de oude handelspartners van de Hindeloopse zeevaart.

Elf fonteinen

We markeren het nieuwe beeld Flora & Fauna, naast de kerk (Nieuweweg), als het denkbeeldige eindpunt van deze wandeling, maar kuier rustig verder. Flora & Fauna is een van de fraaiste werken uit het imposante 11Fountains project, waarbij elf vooraanstaande internationale kunstenaars in het kader van Leeuwarden/Friesland Culturele Hoofdstad een fontein ontwierpen voor elk van de elf Friese steden. Inmiddels staan de fonteinen vijf jaar en is de storm van protest over het ontbreken van Friese kunstenaars of de aantasting van historische stadscentra gaan liggen. Hindeloopen heeft geluk met dit beeld van de Chinese Shen Yuan. Zij nam motieven uit het stadswapen (het hert en de hinde) en accentueerde die met exotische, keramieken waterspuwende vogels, die op een reusachtig gewei zitten. Een volstrekt vanzelfsprekende samensmelting van Hindelooper motieven en Chinese ambachtelijke tradities, een oude havenstad waardig.

Natuurlijk is het een vorm van elegante stadspromotie, maar reden genoeg om, ook zonder ijs, de tocht langs de elf steden te maken. En wie hier op het juiste moment aan de fontein van Shen zit, hoort op een gegeven moment het fluitsignaal op het voetbalveld het begin van de tweede helft aankondigen.