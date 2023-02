Waarom zoveel mannelijke sterren ineens hun eigen beautymerk hebben

Beeld Willemien Ebbinge

Beautymerken en beroemde mensen zijn altijd met elkaar verbonden geweest. Vroeger was dat vooral omdat zo’n mooie beroemdheid vaak het gezicht was van een beautymerk. Daarnaast had je de celebrityparfumbusiness, waar sommige sterren het wel heel bont maakten met het aantal creaties waarmee ze de wereld verblijdden (Paris Hilton lanceerde sinds 2005 30 parfums en recordhouder Britney Spears zelfs 36). Sinds een jaar of vijf gooien veel sterren het over een andere boeg en lanceren hun eigen beautymerk, van huidverzorging tot make-up. Dat waren tot nu toe meestal vrouwen (Madonna, Drew Barrymore, Ariana Grande, Lady Gaga). Maar nu in ieder geval twee van die vrouwen, te weten Kardashian-telg Kylie Jenner met Kylie Cosmetics en zangeres Rihanna met Fenty Beauty, het daarmee tot miljardair hebben geschopt, zijn mannelijke celebs ook ineens wakker geworden.

Prijskaartjes

De afgelopen drie jaar wordt de markt dan ook overspoeld met acteurs, zangers, rappers en sporters met hun eigen verzorgingsproducten, make-up en geurkaarsen. Dat varieert van sterren van wie je wel enigszins geneigd bent te geloven dat ze betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van hun producten, tot personen bij wie dat op zijn minst twijfelachtig is, of die zelfs gewoon ruiterlijk toegeven geen idee van de materie te hebben. Voorbeeld van die eerste categorie is Pharrell Williams, muzikant en sinds kort ook modeontwerper, die in 2020 Humanrace uitbracht, een kleine en simpele lijn van vegan en parfumvrije verzorgingsproducten, gebaseerd op zijn eigen schoonheidsroutine (cleansen, exfoliëren, smeren) en ontwikkeld in samenwerking met zijn eigen dermatoloog.

Bij het met veel bombarie gepresenteerde Twentynine Palms, de genderneutrale lijn van huid-, body- en haarproducten geïnspireerd door ‘de majestueuze en mythische woestijn’ van Jared Leto ligt dat anders. ‘Ik ben nooit echt geïnteresseerd geweest in beautyproducten’, gaf de acteur toe bij de lancering. Waarschijnlijk ligt zijn interesse meer bij de prijskaartjes van zijn spullen, die variëren van 47 dollar voor de handcrème tot 97 dollar voor de oogcrème.

Beeld Willemien Ebbinge

Er zijn ook beroemdheden bij wie de eerste reactie is: waarom zou ik in hemelsnaam op hém willen lijken? Dat was in ieder geval veelgehoord toen Travis Barker (drummer van Blink-182 en via echtgenoot Kourtney een aangetrouwde Kardashian) twee jaar geleden zijn Barker Wellness-producten, verrijkt met CBD-olie, lanceerde. Bij anderen is dat precies andersom; je hoeft geen marketinggenie te zijn om de aantrekkingskracht te begrijpen van de nagellak, lipolie en andere beautyproducten in vrolijke, snoepkleurige verpakkingen van het merk Pleasing van zanger en acteur Harry Styles. Met zo’n product haal je eigenlijk een stukje Styles in huis.

Genderneutraal

Wat opvalt bij deze ondernemingen: ze noemen hun producten vrijwel allemaal genderneutraal. Nu valt het sowieso wel mee met de verschillen in huid, haar en nagels van mannen en vrouwen. Het gaat hier dus heus niet om enorme technische innovaties. Het verschil met vroeger is dat de marketing nu actief is gericht op alle seksen. Hoewel de markt voor cosmeticaproducten voor mannen explosief groeit, is het commercieel gezien wel zo handig om ook het vrouwelijke en non-binaire deel van de markt mee te pakken. Want eerlijk is eerlijk, zo veel nagellakjes zal Harry Styles waarschijnlijk (nog) niet slijten aan mannen.

Wat misschien minder bekend is, is dat veel van die beautymerken van beroemdheden eigenlijk helemaal niet zo succesvol zíjn. Vaak verdwijnen ze na een grootse lancering weer stilletjes van het toneel, of zakken ze af van luxe verkooppunten naar de schappen van de voordeeldrogist. Het succes wordt bepaald door een goed geselecteerde doelgroep die met een uitgekiende marketingstrategie wordt bereikt, en, je zou het bijna vergeten, de kwaliteit. Want Pharrell kan zelf op zijn 50ste nog zo’n babyface hebben, als zijn producten helemaal niets doen voor de gewone, onberoemde huid, houdt het succes ook snel op.

Vondst van de week – Domein Pitt ‘Ik ben een toerist in de beauty’, verklaarde acteur Brad Pitt bij de lancering van ‘zijn’ beautymerk Le Domaine. Ook gaf hij toe zijn jeugdige uitstraling niet echt te danken aan een uitgebreid verzorgingsregime, hij leerde ooit van zijn ex Gwyneth Paltrow (die overigens met Goop ook een booming beauty- & lifestyle-imperium bezit) dat hij zijn gezicht moest schoonmaken en dat was het wel een beetje. Hij is dan ook zeker niet het brein achter de ontwikkeling van de twee superkrachtige antioxidanten afkomstig uit druiven die de basis vormen van de producten van Le Domaine. Wel werkt hij bij het produceren van zijn eigen wijn al jarenlang samen met de familie Perrin, die al eeuwen wijn verbouwt op hun landgoed in de Provence, en die deze ingrediënten nu hebben gepatenteerd en verwerkt in een cleanser, een crème en een serum. Pitt staat ook achter de ecovriendelijke manier van werken van het bedrijf. De producten bestaan voor minimaal 96 procent uit natuurlijke ingrediënten, zijn vegan en vrij van minerale en synthetische oliën, siliconen en microplastics. Het bereiken van het totale Benjamin Button-effect kost trouwens wel een paar duiten (van € 70 voor The Cleanser tot € 290 voor The Serum), wat een reviewer noopte tot de opmerking: ‘Voor dat geld wil ik dat Brad Pitt het ook eigenhandig op mijn gezicht komt smeren.’ Pitt zelf zweert dat hij verbetering ziet na de producten een jaar te hebben gebruikt, maar ook hier geldt: the proof of the pudding zit hem in het smeren. Vanaf heden in Nederland verkrijgbaar via skins.nl Le Domaine The Cleansing Emulsion € 70 / Le Domaine The Cream € 220 / Le Domaine The Serum € 290