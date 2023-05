Waarom zou Pauline overal iets achter zoeken? Ze had tenslotte een heel attente man

Beeld Max Kisman

Pauline (57): ‘In 1994, toen je binnen nog mocht roken, vroeg hij om een vloeitje. Er zat iets hypnotiserends en gevaarlijks in zijn blik en ik herinner me dat ik zo in de war raakte dat ik hem het vloeitje gaf en daarna vluchtte naar een ander deel van het pand, weg van de werkborrel, weg van deze onbekende man. In de ultrakorte tijd dat ik in zijn buurt was, leek het of ik nietig en willoos was geworden, of beter vloeibaar, wat zowel doodeng als het fijnste ooit was, en ik moest even op adem komen om tot mezelf te komen. Even later, terug op de afdeling waar mijn collega’s op me wachtten, zochten mijn ogen de shagroker en op een verontrustende manier was ik opgelucht toen ik hem zag. Het leek of er een touwtje tussen ons was gespannen waaraan hij me naar zich toe trok. Later zou een collega zeggen: het was of jullie onder een glazen stolp stonden – iedereen zag jullie, maar toch zagen jullie niemand. Ik ben die avond desondanks met de anderen gaan eten. Ik werd pas echt aan het denken gezet toen mijn vader een paar dagen later zei: wat is er met jou, je geeft licht, je bent gewoon stikverliefd.

Geen normale liefde

‘Ik besloot het te gaan uitzoeken, zocht hem op in zijn kantoor en ontspande toen hij vertelde dat hij een vriendin had. Gelukkig, dacht ik, dat is dat. Als nieuwe kennissen gingen we wat eten, tot hij zich naar voren boog en me kuste. Die nacht werd de meest intense van mijn leven. Nooit eerder had iemand me met zoveel aandacht liefgehad. Hij leek me te willen leren kennen, met zowel woorden als aanrakingen. Het praten en voelen en strelen versterkten elkaar en de volgende ochtend al was het of ik meer met hem verbonden was dan met alle mannen voor hem. Ik had liefdes gekend, maar dit was geen normale liefde, dit was de grote liefde, dat stond vast. En toen hij terugkwam van een week in een klooster, zei hij: ‘Ik heb nagedacht, het is uit met mijn vriendin. Ik kies jou.’ Ik was 28. Ik had mezelf nooit als een vrouw gezien, laat staan als een moeder, maar wanneer we vreeën zei hij dingen als: wat zal jij mooi zijn als je zwanger bent. Hij opende poorten naar vergezichten die ik alleen kende uit verhalen. Na zes weken trok hij bij mij in en na negen maanden was ik zwanger.

‘In het begin sprak ik nog weleens met ex-vriendjes af, maar daar bleek hij moeite mee te hebben. Zijn moeder was jong gestorven en hij had een slechte band met zijn vader, het was niet moeilijk te begrijpen waar zijn verlatingsangst vandaan kwam. Zou zijn toenemende drankzucht daar ook mee te maken hebben, vroeg ik me in de jaren die volgden steeds vaker bezorgd af. Op een avond aten we met vrienden, hij was geïrriteerd over iets binnen ons gezin waar hij geen invloed op had, en ineens riep hij: wat ben jij een vieze vuile hoer. Ik schrok enorm, het was niet de eerste keer dat hij zich zo liet gaan, maar wel een van de eerste keren dat zijn grofheid zo tegen mij persoonlijk was gericht en ik wist niet hoe snel ik onze gasten de deur uit moest werken. De volgende dag hebben we lang over het strand gelopen, ik was furieus. Hij erkende dat hij soms onberedeneerbare momenten van onmacht had die hij op mij afreageerde, en excuseerde zich.

Destructief patroon

‘Wanneer ik nu terugdenk aan ons huwelijk van 25 jaar, zie ik dit incident als een markering, kenmerkend voor een patroon dat steeds duidelijker en destructiever werd en zich uitte in gefrustreerd, maar vooral onvoorspelbaar en inconsequent gedrag. Soms verscheen hij onaangekondigd op mijn werk met een duur cadeau, een ring in een gevoerd doosje bijvoorbeeld, dan voelde ik me ongemakkelijk, alsof er iets niet klopte. En het volgende moment schaamde ik me weer voor mijn ondankbaarheid. Welk bezwaar zou ik kunnen hebben tegen zo’n attente man? Waarom overal iets achter zoeken? Nu, zovele jaren later met mijn nieuwe liefde, weet ik wat echte warmte is, maar toen smoorde ik het aloude gevaar gewoontegetrouw in goede wil en hoop. Mijn vermoedens dat hij andere vrouwen zag, dat hij mij paaide met cadeaus omdat hij zich schuldig voelde, dat hij dronk en uitviel tegen mij over iets wat eigenlijk tussen hen speelde, daar begon ik weleens over, maar dan ontkende hij zo verontwaardigd dat ik mijn woorden meteen weer terugnam. Mijn onzekerheid, dacht ik, moest te maken hebben met mijn overgang, we waren minder vaak intiem dan vroeger en het werd tijd dat ik daar iets aan ging doen. We zochten een therapeut en toen ze vroeg hoe het zat met verliefdheden op anderen, antwoordde mijn man: nee, dat soort issues wij hebben niet, wij zijn gelukkig.

‘In 2018 werd hij ernstig ziek. Een paar weken voor zijn dood dacht ik: het is nu of nooit. Wanneer hij nu zijn affaires zou opbiechten, kon hij met een zuiver geweten sterven, dat gunde ik hem, dat gunde ik ons. Al die uren op de tennisbaan bijvoorbeeld, was dat echt alleen om te sporten? Op een avond kroop ik naar hem toe. Ik drukte mijn neus tegen de zijne en zei: soms is het of ik gek word. Mijn gevoel zegt me al jaren dat je niet eerlijk bent, maar jij blijft maar volhouden dat er niks aan de hand is. Hij keek me verdrietig aan. Er rolde een traan over zijn wang en hij zei: ‘Lieverd, hoe kan ik sterven als jij me niet vertrouwt?’ Toen was ik overtuigd en samen met de kinderen bezorgde ik hem een liefdevolle dood. Pas toen ik weken later de brieven van zijn exen van zolder haalde, begreep ik alles. Ze eindigden allemaal hetzelfde: ‘Wij waren elkaars grote liefde en nu verlaat je me voor een ander?’ Alsof ik mijn eigen woorden las. Ik belde die ene vrouw die ik allang verdacht van een relatie met mijn man en blufte dat ik alles van hen wist. Ze bekende. Acht jaar lang, tot aan zijn dood, was ze zijn minnares geweest. Al die jaren heb ik in een illusie geleefd. En ergens heb ik het altijd geweten.’

De liefde van nu is een rubriek in Volkskrant Magazine over seks en relaties