Waarom zangeres Janne Schra de komende tijd waarschijnlijk weer veel halfbakken rondjes zal gaan hardlopen

Janne Schra Beeld Erik Smits

Het borrelde onder de huid van zangeres Janne Schra (41). Cola door de bloedvaten, dat gevoel, met als oorzaak: haar nieuwe tour. Kakelvers, spiksplintergloedjenieuw, The Heart Is Asymmetrical heet haar album, en in de dagen voor haar eerste show kon Schra alleen maar aan haar muziek denken (hoe zal het klinken?), aan het publiek (wat zouden ze ervan vinden?), en aan haarzelf (hoe zal het gaan?).

Het ging goed, zó goed dat ze na thuiskomst niet kon slapen, als een klein kind dat over de eigen vermoeidheid heen is. De dag erna kwam de man met de hamer (ongenode gast, brutaal ook) en wilde ze alleen maar in bed liggen. Ze loopt lang genoeg mee in het vak om het te weten, te herkennen, maar ernaar handelen: dat is een ander verhaal. Eigenlijk moet ze dan hop hop opstaan, een halfbakken rondje hardlopen – ze háát hardlopen maar het is zo fascinerend hoe iets wat in eerste instantie energie kost, uiteindelijk meer energie genereert voor dingen die ertoe doen, zoals haar dochter.

Week uit is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin (bekende) Nederlanders de balans opmaken van hun afgelopen week.

Schra is co-ouder samen met haar ex, al vindt ze die term veel te zakelijk voor de vriendschap die ze hebben. Ze wonen in dezelfde straat, deze week ging dochterlief voor het eerst van mama’s huis naar papa’s huis. Lopend. Alleen. ‘Ik keek haar na, tot ze de hoek om was, en vanaf daar kon haar vader haar zien aankomen.’

Een beetje zoals het liedje Daar gaat ze, van Clouseau, al heeft Schra daar andere associaties bij: ze was ooit zelf als kind op de camping met haar ouders, het regende non-stop, er was verder niemand en ook de karaokezaal was leeg, en het gebrek aan publiek was voor Schra dé reden om mee te doen. ‘En toen zong ik dus dat liedje van Clouseau, in die toonsoort’ – Schra zet een lage stem op – ‘Dáár gáát zeeeeee.’

Ze was toen 9, vier jaar ouder dan haar dochter nu is, mán, daarover gesproken: ze kan ineens de kraan zelf open en dicht doen (handig), ze heeft haar eigen haar geknipt (minder handig), ‘het gaat zo snél’. Het zorgt dat Schra niet wil verslappen in haar energie, alles wil bijbenen. Ook als die energie de vorige avond op het podium is achtergebleven, of met haar publiek mee naar huis is gegaan. Dat worden dus veel halfbakken hardlooprondjes de komende tijd.