Waarom programmamaker Aukje Dekker op haar plek is in een toilet − en niet zómaar een toilet

Aukje Dekker in het toilet van bar Blou Rooftop in Arnhem. Beeld Jordi Huisman

Waarom heb je voor een toilet gekozen als favoriete plek?

‘Dit toilet is in 2020 verkozen tot het mooiste toilet van Nederland. Afgelopen maanden heb ik nog nooit zoveel tijd op wc’s doorgebracht en is mijn waardering voor deze kleine ruimtes toegenomen. Dat heeft alles te maken met het opnemen van Moonriders: een jeugdserie van de VPRO over kunst. Samen met kinderen breek ik ’s nachts in bij musea. In de toiletten hangen we kunstwerken op die de kinderen hebben gemaakt om zo meer kunst van kinderen in musea te krijgen.’ (Moonriders was van 27 november tot en met 18 december te zien op televisie en is nu terug te vinden via NPO Start, red.)

Wie? Aukje Dekker (39)

Waar? Het toilet van de bar Blou Rooftop in Arnhem.

Wat doet zij: Programmamaker, beeldend kunstenaar

Waarom hangen jullie de kunstwerken op in toiletten van musea?

‘In het eerste seizoen van Moonriders braken we in in de openbare ruimte. We plaatsten ’s nachts kunstwerken buiten op plekken waarvan de kinderen vonden dat ze wel wat meer kunst konden gebruiken. Dat gaat lastiger in musea. Daar draait het tweede seizoen om. We begonnen met de wc’s, want daar hangen geen camera’s. Daarbij heeft een toilet veel potentieel als expositieruimte. Het is een plek waar je je even terugtrekt en de tijd kan nemen om een kunstwerk te ervaren.’

Wat maakt het toilet van Blou Rooftop het mooiste toilet van Nederland?

‘De glazen vloer met die lichteffecten. Wanneer je op de wc zit, kijk je 18 meter naar beneden. Het hele ontwerp van het toilet draait om die vloer. De ruimte is vrij donker maar de schacht onder de vloer is tot de bodem fel verlicht. Als je doortrekt, gaan alle lichten aan en veranderen ze van kleur. Het is feest op deze wc. Totaal over de top. Ik zou het niet zo erg vinden als de deur niet meer van het slot zou gaan.’

Aukje Dekker draagt kleding uit de serie. Beeld Jordi Huisman

Zie je overeenkomsten tussen het ontwerp van dit toilet en Moonriders?

‘Ja. Het is een kleine psychedelische attractie en dat past goed bij Moonriders. Dit toilet maakt net als de serie grote gebaren in de marge. Zo liep ik met een fietstas gezadelde shetlandpony door de Maastunnel, knipte ik met de jonge keramiek-kunstenaar Anemoon On Fire de elektriciteitskabels door van het Kröller-Müller Museum en aanschouwden we geoliede worstelaars van de American Wrestling Association (AWA) bij de Verbeke foundation. Het had, net als deze wc, allemaal simpeler gekund, maar dat hebben we niet gedaan.’

Op de foto’s draag je kleding uit de serie. Wat maakt deze outfit een Moonriders outfit?

‘Voor Moonriders had ik geen zin om gewoon als Aukje gekleed te gaan. Met stylist Ogènda ter Haar heb ik deze outfit samengesteld. De jas was een gouden vondst van Ogènda in de webshop Asos. In deze jas, in de kleding van modeontwerper Ninamounah en met de hoed op van mijn opa voel ik me een lijpe cowboy. Dat was precies wat ik wilde voor Moonriders.’

Vloer

‘Gaat mijn plas daar naar beneden? Door die buizen 18 meter onder de vloer? De vloer van deze wc verwondert. Ik vind de aandacht en tijd die is gestoken in een ruimte waar je maar zo’n korte tijd in doorbrengt tof. Een toilet is meestal niet het kamertje in een bar, museum of huis waar je begint met ontwerpen.’

De vloer van het toilet van bar Blou Rooftop. Beeld Jordi Huisman

Pak

‘Dit pak is van Ninamounah, zij is als ontwerper zelf een Moonrider. Haar kleding is dat wat je denkt te kennen, maar dan niet. Ze verlegt grenzen. Ze heeft dit pak gemaakt volgens de Japanse tie-dye-techniek Shibori. Ze heeft duizend knikkers in de katoenen stof meegekookt om die bolletjes te krijgen.’

Het pak van Ninamounah. Beeld Jordi Huisman

Laarzen

‘Deze laarzen heeft Ninamounah gemaakt samen met schoenenontwerper Naomi Hille. Ze zijn gemaakt van het leer van oude motorpakken. Als je kijkt naar de geribbelde knieën van de laarzen, herken je de knie- en armbescherming van een motorpak. Ik weet niet zeker of ik ze mooi vind. Maar wat is mooi? Mooi is ook maar zo saai. Deze laarzen zijn badass.’

Oorbel

‘De 19-jarige kunstenaar Anemoon On Fire heeft deze oorbel gemaakt van porseleinkeramiek. Van het kroontje aan de achterkant heeft ze een parel aan de voorkant gemaakt. Zo wordt het kroontje een onderdeel van het ontwerp. Ik vind Anemoon (Fokkinga, red.) een van de beste keramiekkunstenaars van Nederland. Ze gaat hard met haar ontwerpen, daarom is ze ook een van de kunstenaars in Moonriders.’

Aukje Dekker met hoed van haar opa en een oorbel ontworpen door Anemoon On Fire. Beeld Jordi Huisman

Hoed

‘Deze hoed is van mijn opa geweest. Hij was muzikant. Als ik aan hem terugdenk denk ik aan Rotterdam, feest en muziek. Het was nooit eventjes ‘normaal’. Zijn leven was een groot sprookje en daarom vind ik het tof om deze hoed in Moonriders te dragen. Als ik dan weer gek loop te doen voel ik de lange familietraditie, die is niet te koop.’