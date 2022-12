Waarom moeten de Oud-en-Nieuwplannen al in de zomer gemaakt worden?

We hoeven toch niet mee te gaan met álle ­moderne verschijnselen? Er zijn zaken waar we ons tegen kunnen, nee móéten verzetten. Deze week: Frank Heinen verzet zich tegen het Oud-en-Nieuwgebeuren dat elk jaar eerder lijkt te beginnen.

‘Hé! Vraagje! Wat doen jullie met Oud en Nieuw?’

‘Oud en Nieuw? Maar het is nog niet eens september.’

‘Nou ja, ik dacht, wij dachten: laten we eens op tijd zijn. Omdat jullie vorig jaar niet konden, en het jaar ervoor trouwens ook niet.’

‘Toen waren we op vakantie.’

‘Kan me herinneren dat jij wel in de stad gezien bent toen.’

‘De halve stad lijkt op mij.’

‘En dit jaar? Al geboekt? Niet? Zullen we dan in elk geval afspreken iets samen te doen? Bij jullie, of bij ons? Liever bij jullie, want wij gaan in november de huiskamer schilderen.’

‘We zouden naar een feest kunnen. 60 euro entree. Inclusief twee drankjes. Dus eigenlijk: 40 euro. Ruim.’

‘Feest?’

‘Oud en Nieuw.’

‘Dat duurt nog drie maanden. We weten het nog niet zo...’

‘Die kaarten gaan heel hard. Zal ik anders voor jullie ook een zootje bestellen?’

‘Een zootje?’

‘Kunnen jullie ook wat mensen meevragen. Bevriende stellen. Of anders misschien losse mensen, hoe heten ze, vrijgezellen.’

‘Zijn jullie er al uit, qua O & N?’

‘O, om eerlijk te zijn, we hebben het heel druk en...’

‘Laten we het lekker klein houden. Gewoon een man of tien, gourmetstel, wat slavinkjes, worstjes, wijn, playlistje, marshmellows...’

‘G. eet al een tijd geen vlees meer.’

‘Ook met Oud en Nieuw niet? Nou, marshmellows dan. En sla. Waarom moet ik eigenlijk altijd alles verzinnen? Waarom verzinnen jullie zelf nooit ’s iets?’ Nou ja, dat is dan mijn irritatie. Sorry. Heb trouwens begrepen dat X en Y ook iets organiseren, eigenlijk vooral in verband met Z, die zit natuurlijk met zijn sociale fobie, en met z’n angst alleen te zijn. Zal ik anders voorstellen onze feesten samen te voegen? Nemen wij onze nieuwe buren mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.’

‘Onze buren hebben nog niks staan, dus dat is geregeld! Ze hebben wel een nieuwe hond, een pup, die hebben ze opgehaald in hoe-heet-dat-dorpje-ook-alweer. Nou ja, die kan nog niet goed alleen zijn, dan sloopt-ie alles. Jullie zijn niet allergisch toch ofzo?’

‘We kunnen ook met zijn allen bij P en R terecht!’

‘P en R?’

‘P is mijn collega, en R is haar ex met wie ze samenwoont omdat ze niets voor zichzelf kan vinden. En om te vieren dat het in principe de laatste Oud en Nieuw samen is, hopelijk.’

‘Maar ik ken P en R helemaal niet.’

‘Weet ik, en dat kan ze dus niks schelen. Zij vinden vreemden gezelliger dan bekenden, want die ken je al. Hun plan is: eerst uitgebreid eten tussen 7 en half 9, dan dat ene spel waarbij je moet omschrijven wat er op je kaartje staat, dan met z’n allen de Oudejaars kijken, en zij zorgen voor sterretjes voor iedereen. O ja, Rottweil, zo heet dat dorp!’

‘Ik weet dat het Kerstavond is, maar wij hebben dus een nieuw spel. Elke speler is een overlevende na een gruwelijke atoomoorlog en je bouwt met elkaar aan een postapocalyptische wereldorde. Het is alleen een spel voor minimaal acht personen, dus het zou heel erg handig zijn als jullie kwamen. Jullie houden toch ook van spelletjes?’

‘De laatste keer dat we een spel deden, zijn jullie halverwege vertrokken.’

‘Omdat jij valsspeelde.’

‘Ik vroeg gewoon ‘Wie vermoordde...’ en toen zei jij ‘Balthasar Gerards’.’

‘Je pauzeerde expres heel lang. En daarna verbeterde ik het onmiddellijk.’

‘Eerste antwoord telt. En trouwens: ‘Jack Ruby’ was ook niet goed geweest.’

‘Dat is allemaal nooit officieel vastgesteld. En wij spelen sowieso geen triviaspellen meer. We zijn meer van de grotere verbanden.’

Voicemessage, 31 december, 20:12: ‘Ik fietste net langs jullie huis. Toevallig hoor, niet om te controleren. Alles pikkedonker. Jullie zijn dus echt weg. Heerlijk, zou ik ook wel willen. Dacht even iets te zien bewegen achter de bank, maar dat zal de wind wel zijn geweest. Maar wat ik zat te denken: laat ik nou eens op tijd zijn en jullie nu vast vastleggen voor volgend jaar. Kleinschalig, niets bijzonders, geen druk, ongedwongen. Laat het zo snel mogelijk weten, beste wensen, doe-doei!’