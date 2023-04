Waarom metrostation Vijzelgracht dé plek is voor acteur Rop Verheijen

Rop Verheijen onder het portret van Ramses Shaffy. Beeld Jordi Huisman

Waarom heb je voor dit deel van metrostation Vijzelgracht gekozen?

‘Ik vind reizen een prettige tijdsbesteding. Alles wat met onderweg zijn te maken heeft, vind ik heerlijk. Dit station is een beetje mijn kinderlijke fantasie van hoe het zou zijn om in de grote stad te wonen: een plek waar mensen de hele dag onderweg zijn en waar je opgaat in de massa. Terwijl je van diep onder de grond naar boven komt, naar de plek waar Ramses Shaffy woonde, zie je zijn portret verschijnen. Ik vind dat mooi bedacht, en bijzonder dat iconen als hij op deze manier nog steeds worden gezien. In Parijs heb je ook metrostations met ‘vreemde’ namen als Louis Blanc, waardoor je je gaat afvragen wie dat zijn. Dit station zet je aan het denken over de generaties die hier vroeger woonden. Iedereen is tegenwoordig zo druk met zijn eigen identiteit, het is ook weleens lekker om te weten op wier schouders je staat.’

Wat vind je mooi aan deze locatie?

‘Ik vind het lijnenspel door de diepte van die steile roltrappen prachtig. Het grafische spreekt me aan: die strakke lijnen in combinatie met de mensen die daar continu doorheen bewegen. Ook de kleuren en het licht vind ik mooi. Alles wat je ziet is van staal, grijs, en dan verschijnen ineens die felle kleuren van dat kunstwerk. Het prikkelt de zintuigen.’

Wie? Rop Verheijen (48)

Waar? Metrostation Vijzelgracht, bij het kunstwerk van Ramses Shaffy

Werkzaamheden? Acteur in onder meer De dappere soldaat en Het klokhuis

Voel je een band met Ramses Shaffy?

‘Hij komt wel uit een tijd waar ik erg van hou. Shaffy was rebels, schreef zijn eigen levensregels en kreeg daar ook ruimte voor. Hij heeft een stempel gedrukt op dit deel van de stad. Die bohemiensfeer met al die feestjes, die denk ik nog te voelen wanneer ik hier door de Weteringbuurt loop. Daarnaast was hij een goed acteur, speelde hij alle klassiekers en is zijn muzikaal repertoire geweldig. Ik vind het prettig dat er in Nederland een traditie bestaat van kleinkunst, toneel en artiesten die ervoor zorgt dat wij nu kunnen maken wat we willen.’

Welke functie heeft kleding voor jou?

‘Ik vind het een leuk element van de dag, dat je ’s ochtends kunt denken: wat zal ik eens aandoen? Als dat dan klopt, voel ik me beter. In de jaren tachtig waren Robert Smith van The Cure, Boy George en Siouxsie and the Banshees mijn helden. Ik merk dat dat punk-achtige nog steeds terugkomt in mijn kleding – net als in mijn haarstijl trouwens. Ik combineer die stijl vaak met iets netters, een colbertje of een chique trui. Mijn vriendin Cécile Narinx omschrijft het als ‘preppy punk’.’

Trui

‘Deze trui met lachend gezicht op de voorkant en huilend gezicht op de achterkant, is van Agnès B. Ze maakt toffe kleding van goede materialen, vaak met een rock-’n-rollrandje. Erg leuk, vind ik. Het is chic, Fransig, maar met een subtiele twist.’

Dr. Martens

‘Deze Dr. Martens zijn blijven hangen uit mijn punktijd. Ze zorgen voor een speels effect onder een pak of gewone broek. Ik heb iets ‘chunky’s’ nodig in zo’n silhouet. Ik moet me er altijd even toe zetten een smoking te dragen bij een première. Met deze schoenen erbij heb ik lekker iets van mezelf.’

Sokken

‘Ik vind het leuk om een statement te maken met speelse details, en sokken zijn een gewéldig middel om een outfit even ‘op te tillen’. Dat je weet: daar is over nagedacht. Ik vind ze een leuk effect hebben met deze schoenen. Een verticale streep zie je bijna nooit.’

Armbandjes

‘Bij het opruimen van ons ouderlijk huis vond ik deze armbandjes. Ik dacht: die ga ik weer eens omdoen. Die ene is mijn geboortearmbandje, zo’n eikeltje was blijkbaar traditie. De bedelarmband heb ik als kind gekregen, de geloof, hoop en liefde-bedeltjes waren van mijn zus. Kijk, ik heb nu ook een vis en een zeepaardje. Zo verschrikkelijk leuk!’

Ring

‘Twee ringen vind ik genoeg, het moeten er niet meer worden. Deze ene heb ik op de vrijmarkt gekocht op Koninginnedag. Ik vind het mooi dat hij rond is, maar ook hoeken heeft. Een vierkant in een cirkel. De andere heb ik op vakantie in de Verenigde Staten bij een kraampje langs de weg gekocht, ze graveerden mijn naam er ter plekke in.’