Waarom lopen voetgangers niet tegen het verkeer in – aan de linkerkant dus?

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week ergert Frank Heinen zich lichtelijk aan mensen die rechts lopen op het fietspad.

Fietspaden.

Met de Nederlandse fietspaden is op het eerste gezicht weinig mis. Er zijn er veel van, overal en nergens en de kwaliteit is ruim voldoende. Op sommige plekken worden beton of tegels ondermijnd door woekerende boomwortels, maar een kniesoor die daarop let. Franse fietspaden houden er vaak zonder aankondiging midden in een donker woud opeens mee op en nog zuidelijker gaan fietsroutes van een soort glanzend superasfalt zomaar opeens over in een met rotsen bezaaide strook aarde. Verwijder je je nog verder van het hoofdkantoor van de Fietsersbond, dan verdwijnen de fietspaden helemaal van de kaart. Nee, het Nederlandse fietspad is het beste paard van stal en zoals bekend laat ook het beste paard weleens wat vallen. Verder: niets dan lof. Chapeau chapeau chapeau. Van alle netwerken is het Nederlands fietsnetwerk mij het dierbaarst.

En ik ben de enige niet die er zo over denkt. Inmiddels fietst het hele land. De ene helft scheurt elektrisch, de andere helft doet alsof-ie zich op de Tour voorbereidt – de ene helft draagt een helm, de andere helft ten onrechte niet. En dan komen daar nog de trage fietsers bij, de kinderfietsers (vaak: kinderen), de scooters, de mooiweerfietsers, de bellende fietsers, de belloze fietsers, de bezorgfietsers, de fietsers die een fietsend kind in evenwicht houden, de pelotonfietsers, de toeristenfietsers, de appende fietsers, de bakfietsers, de forensenfietsers, enzovoort enzovoort. Allemaal met verschillende snelheden en uiteenlopend concentratiegebrek, in verschillende gradaties van eigenwijsheid. Wie zich op een zonnige dag op een Nederlands fietspad vertoont, weet: ik ben tegelijk horde en hordeloper, langzame fietsers zal ik met gevaar voor eigen leven passeren, en snellere fietsers zullen met gevaar voor eigen leven mij voorbij moeten.

De fietsen worden talrijker, sneller en breder, en de fietspaden blijven min of meer even breed. Het is vragen om ellende. En voor iedereen die dit leest en bij zichzelf denkt ‘ik kom ook weleens met mooi weer op een fietspad, en ik zie het probleem eigenlijk niet zo’: dat is omdat anderen namens jou kijken.

En dan zijn er nog de voetgangers.

De meeste fietspaden zijn niet voorzien van een stoep, daar zijn het fietspaden voor. Toch zijn er veel mensen die op een fietspad lopen, bijvoorbeeld omdat hun wandeling hen zo leidt, omdat het hun manier is om van A naar B te komen of gewoon: omdat een fietspad soms óók een wandelpad is.

Wandelaars lopen op een fietspad meestal aan de rechterkant. Fietsers fietsen ook aan de rechterkant. Gevolg: fietsers moeten om wandelaars heen, en wandelaars schrikken om de haverklap als ze weer door een groepje fietsers in de rug worden aangevallen.

Lange tijd bestond er een officiële verkeersregel die voetgangers verzocht tegen het verkeer in te lopen. Aan de linkerkant dus – zo konden zij fietsers zien komen en op het juiste moment al indikken of in de berm gaan staan. Die regel is afgeschaft – Joost mag weten waarom. Voetgangers mogen nu officieel aan de kant van de weg lopen die ze het meest aanspreekt. En dus lopen veel voetgangers op het fietspad rechts, want zo heeft iedereen het geleerd: in het verkeer hou je rechts.

Stel je voor dat voetgangers op een pad met veel ander verkeer weer massaal tegen dat verkeer in gingen lopen. Stel je voor hoeveel schrikreacties dat zou schelen, hoeveel riskante inhaalmanoeuvres, hoeveel gescheld achteraf. Stel je voor hoe veel ontspannener dat lopen en fietsen dan zou zijn.

Het is maar een suggestie – ook al is deze rubriek daar niet per se voor bedoeld.