Waarom durven zo veel mensen hun bedpartner zo’n belangrijke vraag niet te stellen?

Lange tijd riskeerde actrice Joy Delima liever een orale soa, dan dat ze die simpele (maar ongemakkelijke) vraag stelde. Moeilijk voor te stellen misschien, voor iemand die ‘om de week over bilnaardhaar en vaginale schimmelfeestjes’ schrijft.

Vroeger durfde ik mijn bedpartners niet van tevoren te vragen of ze recentelijk waren getest op soa’s. Eerlijk gezegd weet ik niet eens meer of ik er überhaupt mee bezig was, omdat ik altijd veilig vree. Tenminste, wel als ik vaginale seks had, maar niet tijdens orale seks. En ja, ik wist ergens in mijn achterhoofd wel dat je ook soa’s kon krijgen in je keel, maar iemand pijpen met een condoom leek me altijd zo plastisch. En beflapjes? Ik denk dat ik vroeger niet eens wist dat die bestonden, laat staan dat ik wist waar je ze kon kopen.

Mijn tactiek was altijd dat ik liever mijzelf ná de seks liet testen om erachter te komen of ik de soadans was ontsprongen, dan dat ik die ‘ongemakkelijke’ vraag moest stellen. Misschien denkt u nu: je schrijft letterlijk om de week over je bilnaadhaar en vaginale schimmelfeestjes, hoezo durf uitgerekend jij niet te vragen of iemand zich heeft laten testen?

Die gedachte snap ik en vandaag de dag vraag ik het uiteraard wel, maar ik begon juist met het schrijven van deze columns omdat ik ontzettend slecht was in seksuele communicatie. Ik riskeerde dus liever een orale soa, dan dat ik een simpele vraag stelde. Helaas (en gelukkig?) bleek ik niet de enige te zijn. Uit nieuwsgierigheid vroeg ik namelijk aan mijn Instagramvolgers of zij orale seks hebben met condooms en beflapjes. Zo’n 97 procent zei nee. Toen ik vroeg waarom, zeiden de meeste mensen dat ze het niet durfden te vragen of het juiste moment voor de vraag maar moeilijk konden inschatten. Ook waren ze bang dat hun bedpartner het een vervelende vraag vond. Daarbovenop vonden de meeste mensen orale seks met (smaak)condoom ronduit smerig. Daar moet ik ze gelijk in geven. Er was ook nog een groep mensen die er nooit bij had stilgestaan dat je via orale seks soa’s kunt krijgen, maar dat kan dus wel gewoon. Het pijnlijkste antwoord was dat dus vrij veel mensen uit angst voor een ongemakkelijk gesprek, net als ik vroeger, zichzelf dan maar achteraf testen.

Waarom durven zo veel mensen hun bedpartner zo’n belangrijke vraag niet te stellen? Wat zegt dat over onze seksuele voorlichting, over ons gevoel van zelfbeschikking? Ik snap echt dat het een ongemakkelijke vraag kan zijn, maar: als je niet in staat bent om te praten over seks, ben je dan wel in staat om verantwoordelijk te seksen? In mijn geval was dat in ieder geval niet zo. Ik was vooral gewoon bang dat iemand mijn vraag zou beantwoorden met een ‘Nee, maar ik heb niks hoor’. En mij vervolgens zou gaslighten (emotioneel manipuleren) als ik dan vriendelijk zou bedanken en zou zeggen dat niet alle soa’s met het blote oog te zien zijn, vriend.

Maar nu durf ik het dus wel. Op een dag vroeg ik mijzelf af waarom ik in godsnaam seks zou willen hebben met iemand die mijn seksuele gezondheid niet serieus neemt. Toen ik daar eens even goed bij stilstond was de keuze om het voortaan altijd te vragen erg snel gemaakt. En nu kan ik me oprecht niet voorstellen dat ik het nooit vroeg. Ik vraag het altijd ruim vóór de eventuele seks, na een paar dates. Mocht die persoon dan bijvoorbeeld niet recentelijk getest zijn, dan kan ik altijd nog vragen of diegene zich kan laten testen zodat we daarna alsnog veilig kunnen vrijen. En voor de onenightstandliefhebbers onder ons: jullie staan op elk moment in jullie volledige recht het te vragen en daarna eventueel te besluiten af te zien van de seks.

Weet u wat, als u mij belooft dat u uw bedpartners vanaf nu bevraagt op hun soastatus en zelf ook elk halfjaar een testje doet, dan is uw geslachtsdeel u in ieder geval ontzettend dankbaar. En die van uw bedpartners ook.

