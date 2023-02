Waarom de achterkant van kleding zo vaak buiten beeld blijft (maar meer aandacht verdient)

Beeld Esther Coppoolse / Birdclub

In 2023 dragen we onze kleren achterstevoren. Tenminste, dat is het budgetalternatief voor het modebeeld dat de afgelopen weken op de catwalks werd geschetst. Bij de show van Loewe voor de najaarscollectie van 2023 kwam een mannelijk model op in wat er van voren uitzag als een trui, maar van achteren als een openhangend vest. Bij Maison Margiela presenteerde ontwerper John Galliano omgekeerde blouses en jasjurken met revers op de rug. Het is een opvallende trend die bij nog meer modehuizen de kop opstak – zoals Christopher John Rogers en Prada – maar die toch makkelijk onopgemerkt voorbij had kunnen gaan. De achterkant van kleding, hier zo centraal, blijft in de media namelijk vaak buiten beeld.

Gericht naar op zoek

De mode-industrie is een van de grootste beeldmachines ter wereld, en nooit draait die zo hard als tijdens de modeweken. Bij het schrijven van dit artikel is Copenhagen Fashion Week net afgelopen; pers, influencers en fotografen hebben welgeteld een week om bij te komen en af te reizen naar New York, waarna er praktisch geen pauze meer is tot het einde van de Parijse prêt-à-porter-week in maart. Met een gemiddelde van vijftien presentaties per dag stromen online catwalkarchieven als Vogue Runway en Firstview vol met foto’s. Die laten bijna zonder uitzondering alleen de voorkant van de geshowde silhouetten zien.

Dat is opvallend, want ook zonder achterstevoren-trend gebeurt er aan de achterkant altijd wel wat. Kleding is immers geen platte plaat die je aan een mens hangt als een papieren kledingstuk aan een aankleedpoppetje. Op de academie wordt van ontwerpers al verwacht dat ze voor- en achterkanten schetsen, en wordt er geoefend met draperen in 360 graden. Maar de kunstige slepen van Elie Saab en de strakke witte linten die bij Dior over de rug van mollige sweaters hingen, worden alleen gezien door wie er gericht naar op zoek gaat: tussen de detailfoto’s, als die er zijn, of in video’s gemaakt door showgasten of het merk zelf. Ook daar is een blik op de achterkant zeldzaam, want voordat een model zich op de catwalk kan keren is de camera meestal alweer weggedraaid.

Dior Men FW23 look 32 Beeld Dior

Het gaat allemaal ook zo snel, en wie te lang naar een achterkant blijft kijken, loopt het risico de volgende voorkant te missen. En dat wil niemand.

Spiegeltje spiegeltje

‘De voorkant is de communicatiekant’, zegt catwalkfotograaf Peter Stigter, die al jarenlang modecollecties fotografeert op internationale modeweken. Hij fotografeert net zo lief de achterzijde als de voorzijde van een silhouet, maar ziet ook dat die foto’s minder vaak in de media verschijnen. Dat begrijpt hij wel. Zijn ervaring is dat toeschouwers in catwalkfoto’s eerst naar een gezicht zoeken, naar ogen. ‘Dat is een natuurlijke en automatische reactie’, zegt Stigter. ‘De kijker wil weten: wat moet ik met deze mens? Moet ik vluchten of vechten, of kan ik beminnen?’

Beeld Esther Coppoolse / Birdclub

De voorkant is ook de kant van ‘gevoel, expressie en energie’, stelt Linda Gümüs Gerritsen, directeur mode bij de Nederlandse Vogue. Hoewel zijzelf ook graag aandacht besteedt aan de achterkant van kleding, wordt er om die reden in Vogue vaker voor foto’s van de voorkant gekozen. ‘Je wilt toch een connectie maken met de lezer.’

De voorkant is niet alleen de kant van kijken, maar ook die van bekeken worden. Door andere mensen die we ontmoeten, en door onszelf, wanneer we voor de spiegel staan. ‘In de huidige beeldcultuur is het spiegelbeeld ook steeds vaker het beeld dat we van onszelf naar buiten brengen, bijvoorbeeld via selfies’, zegt professor Anneke Smelik, hoogleraar in beeldcultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dat beeld van onze eigen voorkant leggen we, bewust of onbewust, naast de modebeelden – ook met name van de voorkant gemaakt – die we in de media zien. ‘In zekere zin werken de media ook als een spiegel’, stelt Smelik. In al die getoonde voorkanten zien we andere, vaak geïdealiseerde, versies van onszelf gereflecteerd.

Elie Saab Beeld Imaxtree

Tegelijkertijd krijgt de voorkant van kleding in de beeldcultuur voorrang om een meer technische reden: het is de kant waar we het gemakkelijkst bij kunnen. Daarom zitten aan de voorkant vaak sluitingen, zakken of aantrektouwtjes. Dat zijn ook elementen waar je als ontwerper lekker op los kunt gaan. Maar het maakt de voorkant van kleding niet per definitie interessanter, vindt fotograaf Stigter. ‘Een achterkant kan net zo complex zijn, zelfs als deze simpel lijkt. En de achterkant is juist door de afwezigheid van al die praktische voorwaarden een geweldig werkvlak voor ontwerpers.’

Zonder gezicht

Een paar van zijn beste foto’s maakte Stigter naar eigen zeggen van de achterkant van een modesilhouet. Dat dat zijn favorieten zijn, heeft nog met iets anders te maken. ‘Naar de achterkant van een silhouet kun je tenminste in alle rust kijken’, zegt hij. ‘Want er kijken geen ogen terug.’

Met dat gegeven gingen verschillende ontwerpers de afgelopen maanden aan de haal. Bij de presentatie van de lente-zomercollectie van Prada, bijvoorbeeld, passeerden een grijze gebreide trui en bijpassende rok met een split middenvoor de revue. Toen het model was langsgelopen, werden op de rug een diep V-decolleté en twee flinke knopen zichtbaar, als de voorkant van een vest. De outfit draaide optisch om: opeens leek de achterkant de voorkant, werd de split middenvoor een split middenachter. Het enige wat niet meedraaide was het hoofd van het model. Waar je een gezicht zou verwachten zat een dikke bos haar. Zo zonder ogen, neus en mond erboven leek de outfit meer op zichzelf te staan. In plaats van gedragen werd deze schijnbaar meegedragen, op de rug van een vrouw die met stevige passen de catwalk over ging.

collage voor achterkant mode verhaal Beeld Esther Coppoolse / Birdclub

Dat er geen gezicht terugkijkt, maakt dat de achterkant van het silhouet inderdaad rustig oogt, maar het werkt ook vervreemdend: drager en kledingstuk hebben hier niet dezelfde, vanzelfsprekende relatie met elkaar als aan de voorkant.

Gezichten bedekken

Wie dat ook goed begreep was ontwerper Martin Margiela, oprichter – maar niet langer hoofdontwerper – van het gelijknamige maison, die in de jaren negentig de gezichten van zijn modellen stelselmatig bedekte: soms gedeeltelijk, soms helemaal, met een lange pruik of voile. Dat maakte het de kijker misschien moeilijker om zich met de modellen te identificeren, maar dat was voor de meesten toch al lastig. Margiela hoopte vooral dat de toeschouwer zich zo beter kon richten op de geshowde kleren. Met een achterkant kan het ook zo werken, blijkt – zelfs al is het maar voor een kort moment.

Margiela ging met deze tactiek ook in tegen een ander bestaand idee over mode: dat kleding bestaat om de drager te dienen. Dat is ook wat de Nederlandse ontwerper Denzel Veerkamp leerde tijdens zijn stage bij couturier Ronald Kolk, vertelt hij. ‘Het kledingstuk moet de drager mooier maken, het moet de aandacht uiteindelijk leiden naar het hoofd.’ Voor Veerkamp zelf is dat anders. De ontwerper studeerde in 2022 af aan de Willem de Kooning Academie met een uniseks collectie, gekenmerkt door volumineuze achterkanten en rugdecolletés, die eerder van het hoofd afleiden dan ernaartoe bewegen. ‘Daarom ben ik nog weleens met mezelf conflict’, zegt hij, ‘als ik weer heel erg uitpak aan de achterkant. Wat doet dat met de balans van het ontwerp? Maar de achterkant is toch minstens zo belangrijk voor mij als de voorzijde.’

Margiela m F23 006b Beeld Maison Margiela

Veerkamp wil het menselijk lichaam ‘kleden in een verhaal’, zegt hij. Daarbij gelden alle kanten van het lichaam als zijn canvas. Zo maakte hij een strakke jurk van een Ajax-shirt met op de rug gekruiste patroondelen en een zeer diep rugdecolleté – het stopt maar net boven de bilspleet – dat in zijn campagnefoto’s gedragen wordt door een man. Het ontwerp is voor Veerkamp, zelf Ajax-fan, een commentaar op de sfeer in kroegen waar voetbal wordt gekeken. ‘Voetbal kijken in de kroeg kan een nare kant in mannen naar boven halen’, zegt hij, ‘een kant die niet tolerant is tegenover mensen met een andere seksuele geaardheid. Ik wilde de reguliere Ajax-fan een beetje prikken door het mannelijk lichaam op deze manier bloot te geven.’

Het decolleté had ook aan de voorkant gekund, zegt hij, onder het gezicht, maar dat vond Veerkamp naar eigen zeggen ‘voor de hand liggend’. Een decolleté op de rug is meer verfijnd, zegt hij, meer onverwachts. Dat maakt het spannend en speels. De achterkant is de kant van de tweede instantie, van op een ander been worden gezet – met een andere kleur, vorm of print, of een gapend rugdecolleté in wat van de voorkant een kuis topje leek. Dat kan ook mooi maken, laat Veerkamp zien, maar op een manier die niet alleen flatteert, maar ook verrast.

Het nakijken geven

Een nadrukkelijke achterkant doet nog iets anders: zo’n rug kijkt in zekere zin wél terug. Dat kan kracht geven, zeker voor wie niet alleen van de voorkant wordt aangesproken, maar ook wordt nagefloten, nageroepen, nagesist. In een interview met de Amerikaanse Vogue-redacteur José Criales-Unzueta zegt ontwerper en drag queen Jazzmint Dash daarover: ‘Als queer persoon denk ik aan mijn lichaam en mijn kleding in 360 graden. (…) Enkel rekening hoeven houden met gezien worden van de voorkant betekent dat je er niet van uit hoeft te gaan dat je wordt nagestaard. Ik wil dat de mensen zich uit elke hoek vergapen.’ Met een wapperende sleep of een knallend rugpand kun je iemand letterlijk en figuurlijk het nakijken geven.

De achterkant telt, voor zowel makers als dragers. Wat meer aandacht voor de achterkant in de media mag dus best, vinden Stigter en Veerkamp. Stigter: ‘De aandacht voor de voorkant is logisch, maar zonder de achterkant is het beeld niet compleet.’ Gümüs Gerritsen zegt dat ze graag vaker de achterkant van een silhouet zou laten zien, als er meer foto’s van beschikbaar zouden zijn. Maar extra beeld laten maken kost geld, en wanneer het budget beperkt is kiezen zowel merken als media sneller voor de voorkant, ziet Stigter. Hij probeert de achterkant er nu soms in te sluizen met wat hij een ‘Dutch picture’ noemt: een foto waarop twee modellen te zien zijn die elkaar op de catwalk passeren, een van de voorkant, en een van de achterkant. ‘Heel Hollands’, zegt Stigter. ‘Twee voor de prijs van één.’

Tot die tijd kan het de fantasie lonen om, scrollend door catwalkarchieven of Instagram, je af en toe af te vragen: wat als deze voorkant de achterkant was? Doe dat ook eens in je klerenkast, dan maak je in 2023 ongetwijfeld de blits.