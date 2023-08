Waarom de 10-jarige North West, dochter van Kim Kardashian en Ye, een voorbeeld is voor alle leeftijden

Kim Kardashian met dochter North West, als ze het hoofdkantoor van Jean Paul Gaultier in Parijs verlaten in juli 2022. Beeld Pierre Suu / GC Images

Laten we maar beginnen met een paar disclaimers, dan zijn we daarvan af. Kinderen die vanaf hun geboorte verpakt worden in designerkleren? Belachelijk. Kinderen die vanaf peuterleeftijd grotemensen-events bijwonen en over rode lopers paraderen? Absurd. Stijlrubrieken die serieus aandacht besteden aan de kleren van geprivilegieerde rich & famous kids? Doe normaal. Dan zijn we het daarover eens.

Kim Kardashian en North West. Beeld Getty Images for Daily Front Row

En dan kunnen we nu eens kijken naar de garderobe van North West (10). De oudste dochter van Kim Kardashian en Ye (voorheen Kanye West) bracht haar babyleven uitgedost in Louis Vuitton en Gucci door en zat met tien maanden oud al front row naast Anna Wintour. Haar ouders hebben allebei verschillende modemerken (gehad) en bezetten met de beelden en analyses van hun kleren het halve internet. Dat legt best wat druk op een minderjarige en dan kun je als kind twee dingen doen: de handdoek bij voorbaat in de ring gooien, óf trachten die aandachttrekkers van een ouders van je te overschaduwen.

Zomerstijl is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine van Stefanie Bottelier.

North West lijkt te hebben gekozen voor dat laatste. Een kleuter kun je nog jouw smaak opleggen, een kind van 10 bepaalt zelf wat ze aantrekt. En als we eens kijken naar de outfits van North, dan onderscheidt ze zich nogal van de gemiddelde 10-jarige. Dat heeft heus met geld te maken, want welke andere prepuber heeft toegang tot Balenciaga of vintage Chanel? Maar dat is het niet alleen, want North West lijkt een doodserieuze modeliefhebber te zijn, iemand die naar haute-coutureshows gaat gekleed in de stijl van het betreffende merk, zoals vorig jaar bij de show van Jean Paul Gaultier, inclusief neppe neusring (een knipoog naar de voorjaarscollectie van 1994). En iemand die het lukt om in een oversized varsity jack (uit een oude collectie van Pastelle, het eerste kledingmerk van haar vader) en enorme zwarte Balenciaga x Crocs-klompen de aandacht af te leiden van haar moeder in loeistrak neongroen.

Kim Kardashian en North West tijdens Paris Fashion Week in juli 2022. Beeld WireImage

Kim Kardashian en North West lopen het Ritz-hotel in New York uit, mei 2023. Beeld GC Images

En dat is niet de enige keer dat ze de oogverblindende extravagantie van haar moeder weet te pareren met precies het tegenovergestelde en daarmee juist alle aandacht op zich weet te vestigen. (Geen kwaad woord over de outfits van Kim trouwens, die van North werken zo goed juist vanwege het contrast.) Ze durft wel, die North, in haar uitgesproken, supersized looks. Op je 10de je moeder al van de stijltroon stoten terwijl diens stijl een van de meest besproken en gefotografeerde ter wereld is, dat belooft nog wat. Wel moet North over haar schouder kijken, want het schijnt dat haar nichtje Stormi (5), de dochter van Kims zus Kylie Jenner, ook een feilloos gevoel voor mode heeft.

Na-apen van North West Iemand die zich op haar 10de al zo weet te onderscheiden van zowel haar leeftijdsgenoten als haar directe familie, dat is een voorbeeld voor alle leeftijden.