Vroeger had de Volkswagen Golf een ‘asogehalte’, weet retroliefhebber Eelco, maar toch reed iedereen erin

Eelco Greidanus Beeld Jan Dirk van der Burg

Eelco Greidanus (21), Assen

Van alle dikke bakken die op de zondagmiddagsessie van CarMeetAssen door de Industrieweg knallen, heeft Eelco misschien wel de soberste: zijn Golf C Diesel. ‘Iedereen zegt hier, ‘wanneer ga je ’m nou omlaag gooien’, maar ik ben compleet retro ingesteld. Alleen de VW-velgen heb ik erop gezet en voor vandaag een zwaailichtje.’ Eelco heeft trouwens een aardige retrovloot in de garage staan. ‘Ik heb nog een Audi 80 B3 uit ’91, een Polo 1 uit ’79 en een Volkswagen Derby uit ’77. Ik gebruik deze ook als serviceauto voor mijn andere auto’s, met altijd een bult gereedschap achterin. Het is geen GTI, een simpele 1.6 diesel zonder turbo, dus vaart maakt het niet. Als je de oprit van de snelweg op tuft, gaat dat hooguit met 70 kilometer per uur. Lekker onthaasten, zeg maar.’

Het leukste van deze Golf is niet zijn snelheid maar zijn iconische imago: ‘Om het stroef te zeggen: vroeger had het een bepaald asogehalte, maar iedereen reed een Golf 2 volgens mij. De petjesjeugd, maar ook je ouders en je opa en oma hebben erin gereden.’ Enige probleem is dat binnensteden een no-goarea zijn geworden voor deze bezienswaardigheid. ‘Door de milieuzones kun je niet meer zo op de bonnefooi overal langs toeren. Maar goed, ik heb ook nog drie andere auto’s hè.’