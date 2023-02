Voor vleesconsumptie moeten dieren worden gedood, deze gezinnen trekken hieruit de ultieme conclusie

Sanne (32) – ooit vegetariër – en Thijs van der Neut (42) verlieten de stad voor het platteland van Gelderland. Ze slachten hun eigen pluimvee.

Sanne en Thijs Beeld Marieke de Bra

Zes uur ’s ochtends, het is nog donker buiten, de dieren van Sanne en Thijs slapen nog in hun ren. In huis wordt rustig koffiegedronken, een boterham gegeten – op lege maag slachten doen ze niet. Vandaag zijn twee kippen aan de beurt.

Thijs: ‘De eerste keer slachten is vijf jaar geleden. Ik zocht op YouTube hoe dat moest. Toen was ik nog gespannen, inmiddels niet meer.’

Sanne: ‘Vanaf mijn 12de was ik vegetariër. Ik vind de bio-industrie de hel op aarde. Ik eet bijna volledig plantaardig, maar nu eet ik dus wel weer eigen vlees. Ik vind een stukje vlees gewoon heel lekker. Maar alleen eigen vlees; een dier grootbrengen vergt veel tijd, je gaat het stukje vlees op je bord ontzettend waarderen.’

Thijs: ‘Na onze verhuizing uit Utrecht hadden we veel buitenruimte en besloten we kippen en een haan te nemen voor verse eieren.’

Sanne: ‘Te veel hanen en hennen in een ren kan niet, zeker jonge hanen zorgen voor veel onrust als ze geslachtsrijp zijn. We besloten ze te slachten voor eigen vlees.’

Thijs: ‘Het liefst willen we zo veel mogelijk zelfvoorzienend leven. Terug naar de natuur. Inmiddels houden we ook eenden en kalkoenen in onze tuin die we slachten.’

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mogen houders van pluimvee onder strenge regels zelf enkele dieren doden buiten een slachthuis. De dieren moeten bedwelmd worden. Bijvoorbeeld door ze ernstig hersenletsel toe te brengen door een krachtige, nauwkeurige slag op de kop, waardoor een onmiddellijke dood intreedt.

Sanne: ‘Het doodmaken kon ik in het begin niet aan, dat liet ik aan Thijs over. Daarna heb ik het langzaam opgebouwd; eerst kijken, dan helpen, dan doen. De eerste keer heb ik gehuild.’

Thijs: ‘Ik heb er minder moeite mee, ga pragmatischer met de dieren om; de dieren zijn er voor eieren en vlees. Sanne bouwt meer een band met ze op.’

Sanne: ‘In het voorjaar zijn het kuikentjes. Ze eten elke dag uit mijn hand, kruipen in mijn nek. Een paar maanden later liggen ze op mijn bord. We slachten ze als ze een half jaar zijn.’

Thijs: ‘Ik ben fan van jonge haantjes. Oude kippen smaken niet zo lekker, dames op leeftijd worden taai.’

Sanne: ‘In de supermarkt koop je kippen van zes weken oud. Het zijn nog baby’s. Maar ze zijn even groot als onze kippen en grootgebracht met krachtvoer.’

In de bijkeuken van Sanne en Thijs. Beeld Marieke de Bra

In de wereldwijde vee-industrie komt een kip gemiddeld meer dan 1,76 gram per dag aan. Velen leven in een ruimte kleiner dan een A4’tje.

Hoewel de plofkip in 2023 definitief uit de versschappen van de Nederlandse supermarkt is verbannen, lopen alleen de kippen met twee sterren weleens buiten.

Sanne: ‘Onze dieren kunnen ontsnappen, want de poort staat altijd open. Dat vind ik een leuk idee. Zo van: als je hier echt niet wilt wonen, dan kun je gewoon gaan.’

Thijs: ‘We slachten altijd ’s ochtends als het nog donker is. Dan zijn ze nog slaperig en zien ze slecht. Dat levert de minste stress op.’

Sanne: ‘We hebben een duidelijke taakverdeling. Ik pak de kip van stok. Dat moment voelt wel cru, dat ik bepaal wie het loodje moet leggen, al hebben we dat van tevoren al bepaald.’

Thijs: ‘Daarna pak ik de kip over. Ik houd ’m rustig tegen mijn lijf en heb een standaardmantra. Ik zeg, tegen de kip: ‘Bedankt dat we je mogen eten. In een volgend leven, als ik kip ben en jij mens, zorg dan goed voor mij, en slacht en eet mij dan.’

Volgens de richtlijnen van de NVWA moet bij het doden van pluimvee elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden worden bespaard. De persoon die het dier doodt, moet aantoonbare kennis en vaardigheden bezitten om het doden humaan en doeltreffend uit te voeren.

Sanne: ‘Het apparaat waarmee we ons pluimvee slachten hebben we laten overkomen uit Australië. Het heet de Humane Chicken or Other Poultry Killer. Klinkt gruwelijk, maar het is een dingetje van 20 centimeter. Je breekt er makkelijk de nek mee. Het voordeel van deze beugel is dat het altijd goed gaat. Er is geen bloed. De kip is op slag dood.’

Thijs: ‘Het is in een paar seconden gebeurd. Beugel open, nek erin, hendel naar beneden en klaar.’

Sanne: ‘Mensen vinden het vaak zielig wat wij doen, maar eten wel zelf vlees. Ik zou hen willen uitdagen om de werkelijkheid onder ogen te zien. Om vlees te eten moet een dier dood.’

Thijs: ‘Na het doden hangen we ze aan hun poten, ondersteboven, in de schuur. Zo loopt het bloed naar de kop en kunnen we na het kaalplukken de halsslagader doorsnijden en het bloed er makkelijk uit laten lopen.’

Sanne: ‘Ook hier zijn de taken duidelijk verdeeld: ik pluk, Thijs snijdt. Sommige thuisslachters gebruiken een plukmachine. Ik doe alles met de hand. Mooie veren bewaar ik. Voor nichtjes en neefjes. In huis hangen zelfgemaakte dromenvangers die we van de veren hebben gemaakt.’

Thijs: ‘Na het plukken begint het uitbenen: poten eraf, ingewanden eruit. We gebruiken bijna alles van het dier, zelfs de poten, daar maakte ik bijvoorbeeld wc-rolhouders van.’

Sanne: ‘Het slachten zelf duurt ongeveer een uurtje per kip.’

Thijs: ‘Soms helpen vrienden mee met slachten. Daar maken we een gezellige dag van, met bier. In ruil voor een kippetje natuurlijk. Van oude hanen hebben we laatst hanenbitterballen gemaakt.’

Sanne: ‘Tot slot gaat het vlees in het pekelbad om te conserveren. Van het zoute water wordt het vlees lekker mals en sappig. Het is echt ongelofelijk lekker.’

Thijs: ‘Niet te vergelijken met het vlees uit de supermarkt.’

Sanne: ‘Onze buren beginnen door ons nu ook met thuisslachten.’

Thijs: ‘Laatst vroeg de andere buurman of ik zijn zieke kip wilde afmaken. Ik wil best helpen door ze uit hun lijden te verlossen, maar ik ga geen jonge dieren voor ze afmaken, dat is hun verantwoordelijkheid. Ik wil niet de kippenbeul van de buurt worden.’

Sanne: ‘Mijn vader had er moeite mee toen ik een paar jaar geleden een kalkoen in de tuin aanwees en zei dat dat ons kerstdiner werd. Hij wilde dat toen niet eten en er is vlees voor hem gekocht. Fascinerend vind ik dat.’

Thijs: ‘We hebben die kalkoen wel geslacht, maar met vrienden op gegeten.’

Sanne: ‘Voor Thijs koop ik met hoge uitzondering vlees met een verspillingssticker uit de supermarkt.’

Thijs: ‘Soms koop ik een rund- of varkensvleespakket bij een biologische boer een dorp verderop. Ik zou het heerlijk vinden om varkens in mijn tuin te hebben, mijn eigen worst te draaien en spek te roken, maar daarvoor hebben we helaas geen ruimte.’

Sanne: ‘Ik eet alleen ons vlees. Ik wil weten wat er in mijn lichaam gaat, dat de dieren een goed leven hebben gehad en met respect zijn geslacht.’

Thijs: ‘We hebben een bevoorrechte positie dat we dit leven kunnen leiden, dat we de ruimte, tijd en het geld hebben om dit te doen.’

Sanne: ‘Op Instagram deel ik onder de naam @biobitch_ dingen over duurzaam leven. Als ik deel dat ik ga slachten krijg ik veel reacties. Mensen reageren soms geschokt, stellen vragen. Sommigen worden boos en ontvolgen me. Ze mogen ook best boos op me zijn, ik vind het mooi dat ze opkomen voor de dieren. Dat probeer ik thuis ook: ik stel altijd voor een of twee kippen te houden, ik neem het op voor mijn lievelingskip.’

Thijs: ‘Maar daar trap ik niet in. Niemand krijgt een voorkeursbehandeling.’

Sanne: ‘Toch heb ik een zwak voor Broer, onze mannetjeskalkoen. Hij heeft een heel eigen karakter en is de allerliefste kalkoen ooit. Ik moet er niet aan denken hem ooit te doden.’

Thijs: ‘Als Broer geen functie meer heeft, dan gaat-ie eraan!’

Sanne: ‘Daar gaan we nog wel even gezellig over discussiëren.’

Kiki Dirix (32), Gerjan (32), Sterre (1) en Suze (4 maanden) wonen op een boerderij in Limburg. Ze hebben veertien IJslandse paarden, drie honden, zes kippen en een haan. Jaarlijks hebben ze ook twee ‘tijdelijke gasten’: hun scharrelvarkens.

Kiki en Jonas met hun kinderen en dieren. Beeld Marieke de Bra

Gerjan: ‘Nummer 11 en 12 staan nu in de wei. We geven ze geen naam – een van de regels die we hebben opgesteld voordat we hieraan begonnen. Daarnaast knuffelen we niet met ze. Vanaf het begin proberen we afstand te bewaren zodat we ons zo min mogelijk emotioneel hechten.’

Alle varkenshouders in Nederland dienen een registratiecode te hebben bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Binnen twee werkdagen moet de aan- en afvoer van varkens worden gemeld.

Kiki: ‘Als ze vertrekken, heb ik het altijd even moeilijk. Maar wanneer het vlees op mijn bord ligt, weet ik waarvoor ik het doe.’

Volgens de NVWA mogen varkenshouders onder strenge voorwaarden varkens doden buiten een slachthuis. De dieren moeten altijd eerst worden bedwelmd. Bijvoorbeeld door gebruik van een schietmasker, daarna moet een dodingsmethode worden toegepast: een halssnede of door gebruik van pithing (een slachtmethode waarbij een naald of metalen staaf in het brein van een dier gestoken wordt). Voor het slachten van varkens buiten een slachthuis voor consumptie gelden strenge eisen uit het Besluit houders van dieren, artikel 5.3 lid 2.

Gerjan: ‘Wij voldoen niet aan de eisen om zelf te slachten. Een bevriende varkensboer haalt de varkens op en brengt ze naar een kleinschalig slachthuis hier in de buurt. Ik moet ze wel zelf op de veewagen laden.’

Kiki: ‘De eerste paar keer was ik daar niet bij, ik plande bewust iets anders. Inmiddels vind ik dat ik dat deel juist moet zien. Leuk is anders. Ik huil niet. Maar ik heb wel buikpijn als ik de dag erna een leeg hok zie.’

Gerjan: ‘Soms komt tijdens het laden wel twijfel op: misschien moeten we toch vegetariërs worden. Al heb ik dat nooit serieus overwogen. Ik geloof dat we boven aan de voedselketen staan, dat het hoort en gezond is dat we soms dieren eten. Het is de natuur, net als dat een leeuw zijn prooi eet.’

Kiki: ‘Ik heb tegen mezelf gezegd: of ik stop met vlees eten, of ik ga de varkens zelf houden op een manier waar wij achter staan. Het werd dat laatste; vlees laten staan vind ik moeilijk. Ik vind het te lekker.’

Gerjan: ‘Diervriendelijk is vlees eten natuurlijk nooit, maar we proberen het zo diervriendelijk mogelijk te doen. Het zijn groepsdieren, dus we kopen altijd twee biggen.’

Kiki: ‘Door ze zelf groot te brengen weten we dat ze een goed leven hebben gehad en dat ze met respect worden geslacht. In de zomer maak ik modderpoeltjes voor ze. Ze krijgen goed te eten: brokken, walnoten, eikels – daar wordt het vlees nog lekkerder van – en groente- en fruitafval. Zelfs collega’s en vrienden bewaren ongevraagd hun afvalresten voor onze varkens. De kroppen sla en appelklokhuizen zijn niet om aan te slepen – tot grote vreugde van de varkens.’

Gerjan: ‘Ze leven hier ongeveer negen maanden. Maar we slachten pas als ze groot genoeg zijn. Het slachtmoment staat nooit vast.’

Kiki: ‘Uit één varken halen we 90 kilo vlees. Dat is geen opgepompt vlees, met antibiotica en veel vocht zoals in de bio-industrie.’

Gerjan: ‘Ons vlees is kwalitatief goed vlees.’

Kiki: ‘De smaak is niet te vergelijken met supermarktvlees. Het is veel lekkerder. De kleur is ook anders, niet zo grauw.’

Biggen nummer 11 en 12. Beeld Marieke de Bra

Gerjan: ‘We slachten 180 kilo vlees per jaar. Van tevoren berekenen we hoeveel vlees wij ongeveer in dat jaar willen eten. We eten zo’n twee keer per week van onze eigen varkens. De rest geven we aan vrienden en familie.’

Kiki: ‘We maken pakketjes, met onder andere gehakt, koteletjes en speklappen. Vrienden staan vooraan in de rij om iets af te nemen. Daar rekenen we een kleine vergoeding voor, alleen voor de onkosten (voer, slacht, uitbenen, vervoer). We verdienen er niet aan.’

Gerjan: ‘We betalen ongeveer 120 euro per big. Vooral voer is duur, maar ook de slacht, het uitbenen en het transport. Bij elkaar opgeteld is het geen goedkope hobby.’

Kiki: ‘Omdat wij het proces van A tot Z meemaken, is vlees eten iets bijzonders. Een luxe. Ik krijg buikpijn als we bij vrienden komen en ze halen shoarma en de helft wordt niet opgegeten.’

Gerjan: ‘Nog meer buikpijn krijg ik van beelden op tv hoe een gemiddeld varken leeft. In onze buurt zijn ook weleens stalbranden geweest, daar kan ik echt niet van slapen.’

Kiki: ‘We eten bijna alles van het varken. Met Kerst hebben we varkenswangetjes gestoofd, van de pootjes trekken we soep.’

Gerjan: ‘Het maakt me trots als we ’s zomers de barbecue aansteken. Dat we ons eigen vlees grillen en zeker weten dat het eerlijk vlees is. Een tijd geleden kochten we met vrienden twee kalveren. Die staan bij een bevriende boer. Eentje is al geslacht, de andere is binnenkort aan de beurt.’

Kiki: ‘Sommige vrienden zijn vegetariërs, daar hebben we respect voor. We delen bijna dezelfde ideologie.’

Gerjan: ‘Alleen zijn wij bourgondiërs. We houden van eten en drinken. Daar hoort soms een stuk vlees bij.’

Kiki: ‘Ik schaam me niet voor wat wij doen, sta er honderd procent achter. De mensen die negatief reageren maar wel met oogkleppen op naar de snackbar gaan of goedkope speklappen kopen bij de Aldi, vind ik hypocriet. Toch voel ik me soms ongemakkelijk om een foto van onze varkens op sociale media te plaatsen. Bang voor de reacties.’

Gerjan: ‘Terwijl mensen om de haverklap foodfoto’s op sociale media posten. Niemand die vraagt: ‘Dat biefstuk op je bord, is dat wel driesterrenvlees?’

Kiki: ‘Waar de meeste vleeseters hun kop in het zand steken, gaan wij dat ongemakkelijke gevoel aan. Ik hou van dieren. Vind het moeilijk dat ze voor mij doodgaan, en toch eet ik vlees, omdat ik het lekker vind. Ik vind het geen schande om dat toe te geven.’

Gerjan: ‘Het is een taboe dat ik graag zou willen doorbreken. Mijn ideaalbeeld is dat er geen megastallen meer bestaan, varkensfabrieken noem ik ze. Al doen we het in Nederland al best goed. Ik ken genoeg boeren die het beste met hun dieren voorhebben.’

Kiki: ‘Ik denk ook niet dat het haalbaar is dat elke vleeseter moet leven zoals wij. Anderen zouden er goed aan doen bij een boer te kopen bij wie de dieren een zo goed mogelijk leven hebben.’

Gerjan: ‘We hoeven ook geen zeven dagen per week vlees te eten. Het mag allemaal wel iets minder.’

Kiki: ‘Als de kinderen groter zijn, denk ik dat dit moeilijker voor ze te begrijpen is. Dat de varkens in de tuin opeens weg zijn.’

Gerjan: ‘We gaan er geen doekjes om winden, sprookjes vertellen dat het varken op vakantie is. Ze mogen weten dat dat stuk vlees van onze varkens komt.’

Kiki: ‘We moeten het qua opvoeding nog even bespreken. Maar stoppen met het houden van varkens gaan we hoe dan ook niet doen.’

Amber Zandberg-Banis (25), Gerben Zandberg (28), Jonathan (2) en Sophie (8 maanden) wonen in Groningen, op een boerderij met 156 vierkante meter moestuin. Hun vriezer ligt vol zelfverbouwde groenten, fruit en zelfgeslacht vlees.

Amber en Gerben met hun kinderen en hond. Beeld Marieke de Bra

Amber: ‘Met de opmars van het veganisme is thuisslachten een taboe. Ik ben voorzichtig met wie ik dit deel. Op Instagram deel ik het niet openbaar, wel via privéberichten. En ik heb het er met vrienden over.’

Gerben: ‘We zijn het grotendeels eens met veganisten. We staan niet achter de grote stallen in Nederland, de massale bio-industrie. We willen alleen wel vlees blijven eten.’

Amber: ‘Vreemden vinden het vaak interessant wat we doen. Veel mensen slachten zelf ook, alleen wordt daar vaak niet open over gepraat. Dit is wel aan het veranderen, op internet is er een hele community die zelf slacht.’

Hoeveel mensen in Nederland aan thuisslachting doen is volgens de NVWA onbekend. De RVO registreert de dieren die worden aan- en afgemeld, maar of het dier op een natuurlijke manier overlijdt, of geslacht wordt voor eigen consumptie, daarop wordt geen toezicht gehouden.

Amber: ‘Het was Gerbens idee om te beginnen met slachten. Zijn voorbeeld is Richard Perkins uit Zweden die zijn eigen boerderij ontwierp en zelfvoorzienend leeft.’

Gerben: ‘Ik volgde hem al een tijd. Ik vind het boeiend hoe hij met de natuur samenleeft en zijn eigen dieren slacht. We verbouwden al onze eigen groenten en fruit, dieren houden en slachten zou goed bij onze levensstijl passen.’

Amber: ‘In het begin moest ik er niks van weten. Ik was bang voor het onbekende. Zelf slachten? Hoe begin je zoiets? Wat mag wel en niet in Nederland? We kenden niemand die zoiets deed.’

Gerben: ‘Amber wilde al lange tijd kippen in de tuin. Dat leek haar gezellig. We sloten een compromis: we kochten verschillende vogels voor de gezelligheid, maar ook een paar om te slachten.’

Amber: ‘Ik ging overstag omdat ik me afvraag of supermarkten ons in de toekomst kunnen voorzien van spullen zoals we dat nu gewend zijn. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn een goed voorbeeld: voedsel is duurder geworden, sommige producten zijn (tijdelijk) niet verkrijgbaar.’

Gerben: ‘Mijn opa hielp de eerste keer met slachten. Dat had hij vroeger vaak gedaan, hij wist hoe het moest.’

Amber: ‘Vroeger was thuisslachten normaal. Twee generaties later zijn we veel verder van de natuur komen te staan.’

Gerben: ‘Onlangs deden we een cursus ‘Eten uit de natuur’, dat vond ik prachtig. We zijn in Tsjechië geweest, daar krijgen kinderen op de basisschool les over welke paddestoelen je kunt eten.’

Amber: ‘Wij Nederlanders hebben vaak geen flauw benul wat we kunnen eten uit onze natuur. We zijn niet meer gewend om ons best te doen voor ons voedsel, rennen zonder na te denken naar de supermarkt. Ik wil mijn kinderen meegeven dat vlees eten niet vanzelfsprekend is.’

Gerben: ‘Tijdens het slachten zijn de kinderen er vaak bij. We vinden dat het normaal moet zijn, dat ze weten waar ons vlees vandaan komt.’

De kippen van Amber en Gerben. Beeld Marieke de Bra

Amber: ‘Als Gerben de keel doorsnijdt, leid ik ze wel even af. Jonathan vindt zijn speelgoed vaak ook interessanter.’

Gerben: ‘Het doden mogen ze zien als ze daar zelf klaar voor zijn en aangeven nieuwsgierig te zijn wat papa daar doet.’

Amber: ‘We zeggen wel: de kalkoen gaat nu dood. Ze mogen later prima vegetariër worden, maar ik wil wel dat ze weten hoe het werkt.’

Gerben: ‘Slachten doen we meestal een keer per jaar, in december. We slachten altijd met koud weer. In de zomer komen er anders veel insecten op af waardoor je meer kans hebt op ziekten.’

Amber: ‘We slachten dan tien vogels op één dag.’

Gerben: ‘Voorheen waren we dan van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig, inmiddels zijn we geoefend en gaat het sneller.’

Amber: ‘Gelukkig hebben we vrienden die ons helpen. Ze krijgen meestal ook iets mee voor in hun vriezer.’

Volgens de NVWA mag de houder van pluimvee kleine hoeveelheden pluimveevlees rechtstreeks leveren aan de consument, horeca of plaatselijke detailhandel. Als ‘kleine hoeveelheden’ heeft de NVWA vastgesteld: maximaal tweehonderd stuks pluimvee per week en maximaal tweeduizend stuks pluimvee per jaar.

Gerben: ‘Ik dood ze met een killing cone, ook wel een ‘pluimveekegel’; een trechter waarbij de vogel ondersteboven op zijn plaats wordt gehouden – fladderen kan dan niet meer waardoor ze rustig blijven – terwijl ik de keel doorsnijd.’

Amber: ‘Ik dood nooit, dat vind ik te heftig. Ik ben bang dat ik het verkeerd doe en het beest pijn lijdt, maar ik ben er wel altijd bij.’

Gerben: ‘Natuurlijk ben ik ook bang om het fout te doen, maar ik doe het gewoon. Ik ben inmiddels ervaren en het gaat ook altijd goed. Belangrijk is dat mijn mes goed scherp is – snijden doe je niet zomaar met een keukenmes, hiervoor kochten we speciale slachtmessen.’

Amber: ‘Toen een kuiken laatst zijn poot gebroken had en ik alleen thuis was, twijfelde ik even om het zelf te doden. Maar ik kon het gewoon niet. Toen ben ik toch even naar mijn schoonvader gelopen die naast ons woont.’

Gerben: ‘Drie jaar geleden maakten we zelf een plukmachine van een oude wasmachine, met plukvingers, een waterslang en een computertje erin. Zo hoeven we de vogels niet helemaal met de hand te plukken.’

Amber: ‘Het uitbenen doen we allebei. Als het dier eenmaal dood is, zie ik het meer als product.’

Gerben: ‘Daarna ziet het er al snel uit als een kip uit de supermarkt. De organen drogen we uit in een droogmachine en geven we aan de hond.’

Amber: ‘Onze vriezer ligt grotendeels vol met eigen producten: groenten, fruit en vlees. Daar kunnen we vaak een jaar van eten. Als het kippenvlees al eerder op is, hebben we pech. Dan koop ik echt niks uit de supermarkt, maar wacht ik tot de vogels groot genoeg zijn voor onze slacht.’

Gerben: ‘We krijgen weinig negatieve reacties op onze levensstijl. Onze vrienden en familie staan er niet van te kijken dat we dit doen, ze kennen ons, we zijn buitenmensen, gericht op de natuur.’

Amber: ‘Via Instagram en mijn blog @Farming_Zuidbroek kom ik in contact met mensen die ook thuisslachten. We sturen elkaar regelmatig berichten over hoe we te werk gaan of bijvoorbeeld als er een vogelgriep heerst.’

Gerben: ‘Wij houden onze dieren op de biodynamische manier; ze staan nooit op dezelfde plek, grazen door het hele bos. We voeren ze volledig biologisch omdat we het belangrijk vinden dat onze dieren goed eten krijgen. Uiteindelijk verdwijnen ze ook in onze magen.’

Amber: ‘Inmiddels hebben we een minislachterij aan huis waar ik erg trots op ben. Dit jaar willen we ook varkens gaan houden en laten slachten.’

Gerben: ‘Voor koeien hebben we nog meer ruimte nodig, we zitten stiekem te azen op het land van de buren. Ik hoop dat ze het ooit willen verkopen.’

Amber: ‘Dan leven we net als, inmiddels, ons voorbeeld Richard, volledig zelfvoorzienend.’