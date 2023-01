Voor presentator Sosha Duysker wordt 2023 het jaar van ‘het echte contact’: minder connecties, meer diepte

Sosha Duysker: ‘Mijn kring is kleiner geworden de afgelopen tijd en dat doet me goed.’ Beeld Erik Smits

De afgelopen week liep voor presentator Sosha Duysker (31) net even anders dan gepland. Er werden last minute een paar draaidagen verzet, dus ze had vrije tijd en moest toen gaan ontspannen. En wel meteen. ‘Daar ben ik geen ster in, ik kan heel slecht in een hoekje een boekje liggen lezen, ik moet altijd wat dóén.’ Maar hé, wie zegt dat ontspannen ook stilzitten is? ‘Ik heb me de afgelopen dagen vermaakt met YouTube-tutorials over cadeaus inpakken.’ Daar blijkt een hele wereld achter schuil te gaan, een onrustige ziel kan zich er pardoes een beetje in verliezen.

De onverwachte vrije tijd maakte bovendien ruimte voor bezinning, mooi synchroon met de natuur, want de nieuwe maan hangt in de lucht, het uitgelezen moment voor stilstaan, vooruitblikken en ‘mijn intenties voor het nieuwe jaar de ether inslingeren’. Zo’n nieuwemaanritueel gaat bij Duysker meestal gepaard met wierook of een stukje brandend palo santo-hout, ‘maar dat kan eigenlijk niet meer sinds ik daar een Keuringsdienst van Waarde-aflevering over maakte en begreep dat het kankerverwekkend kan zijn.’ Een kaars dan maar, want intenties zijn belangrijker dan de vorm.

Het nieuwe jaar van de Waku Waku-presentator staat in het teken van haar eigen documentaire, die op maatschappelijk gebied wel eens het een en ander teweeg kan gaan brengen. ‘Ik hoop dat ik daarmee een discussie in de samenleving losmaak, of nee, geen discussie, een liefdevol gesprek, want het huidige polariserende medialandschap vind ik veel te hard.’ 2023 wordt het jaar van het nieuwe, zachtere geluid, als je het Duysker vraagt, en wat privé betreft: het jaar van het echte contact. ‘Ik ben zo blij met de mensen om me heen, het is een select gezelschap, want mijn kring is kleiner geworden de afgelopen tijd en dat doet me goed. Ik gedij als mens het beste bij minder connecties, en meer diepte.’

En veel de natuur ingaan, dat hoort ook op haar lijstje voor het nieuwe jaar. ‘Ik vind daar ongelooflijk veel rust. Als ik zo nu en dan even een boom omhels, lukt het me in m’n werk ook beter om de focus te behouden.’

Een ontspannen 2023 dus. Als het niet lezend of liggend is, dan wel in het bos.