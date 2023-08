Voor het perfecte kampvuur heb je zuurstof, brandstof, een hoge temperatuur én een veilige omgeving nodig

Jongens van de scouting houden het vuur gaande. Beeld Hilde Harshagen

Na vijftien jaar bij de scouting besloot Menno Hoekstra (36) te stoppen als leiding: de scouting is een jeugdbeweging, redeneerde hij, en dan moet je de jeugd ook een kans geven. Helemaal weg te slaan is-ie alleen niet, want je hebt ook mensen nodig die het magazijn opruimen, schroeven aandraaien, grasmaaien, de wetgeving in de gaten houden en stookvergunningen regelen. Voor dat soort taken mag je best wat ouder zijn.

Scouting lijkt naast een jongerenbeweging ook een familieaangelegenheid te zijn, in ieder geval bij Hoekstra: zijn moeder zat een blauwe maandag op de scouting, zijn vrouw ook, maar nee, ze hebben elkaar daar niet ontmoet. Inmiddels heeft Hoekstra een zoon van 6, die uiteraard al bij de bevers zit, en z’n 3-jarige dochter vraagt er ook al om.

Een scoutingloopbaan als vrijwilliger begint rond je 18de, als je uit de speltakken bent gegroeid en zelf leiding kunt geven. Gelukkig doen veel oud-scouts dat, want je hebt als kind een ‘fantastische ervaring’ gehad, en die wil je graag doorgeven. Zo dus ook Hoekstra, die naast zijn werk als softwareontwikkelaar ruim vijftien jaar de nieuwe lichtingen scouts leerde om vuur te maken.

Belangrijk punt van Hoekstra in tijden van droogte en bosbranden: vuur moet vuur blijven. Op het moment dat vuur niet controleerbaar meer is, is het brand, en ben je te laat. Om dat voorkomen is het slim te controleren of je wel mag stoken (natuurbrandrisico.nl), want als je een natuurbrand veroorzaakt ben je ‘echt de sjaak’ en de natuur ook. Als er een stookalert is, mogen ook de scouts geen vuurtje maken, maar zitten ze met z’n allen rond een warme gele lamp, of een nepkampvuur met een blower en van die rode en oranje slierten. Ook dat is de scouting: je maakt er altijd wat van.

Zo maak je het perfecte kampvuur:

1. Check eerst het stookalert van het RIVM en zoek bij groen licht een veilige omgeving. Een kampvuur mag je alleen op afgesproken plekken maken, dus dat kan niet zomaar in een park. Het liefst maak je je vuur in een stalen bak, op een betonnen plaat of platte ondergrond omringd door stenen, zodat het vuur zich niet makkelijk kan verspreiden. Kijk ook goed of er geen takken boven je beoogde vuurplek hangen.

2. Voor een kampvuur heb je de drie elementen nodig uit de zogenoemde branddriehoek: zuurstof, brandstof en temperatuur. Ga voor brandstof op zoek naar droog en onbewerkt hout: dit voorkomt schadelijke rook, wat beter is voor jou en de natuur. Dat hout kun je sprokkelen in het bos, maar de blokken uit de supermarkt zijn ook prima.

3. Voor je tondel (licht ontvlambaar materiaal) kun je oud touw gebruiken, aanmaakwokkels (rolletjes houtwol met hars), of je snippert wat van je droge hout tot een klein bergje.

4. Zet je tondel op zo’n manier op de vuurplek dat-ie een soort mini-wigwam vormt. Pak de kleinere stukken hout en bouw er een wat grotere houtwigwam omheen.

5. Steek je tondel aan en wacht tot het vuur zo’n 15 à 20 centimeter hoog is tot je de grotere blokken erop legt. Die kun je ook in wigwamvorm zetten, maar als het vuur echt goed aan is, mogen ze er ook recht op. De blokken die je er later op wilt gooien kunnen alvast in een groot vierkant om je vuurtje heen, dan worden ze extra droog door de hitte.

6. Om het vuur uit te maken moet je een van de elementen uit de branddriehoek weghalen. Verreweg het beste is om het vuur langzaam te laten uitbranden. Stop een uur voordat je weg wilt met brandstof toevoegen. Op die manier maak je al je hout op, hou je alleen as over en heb je alles schoon gestookt. Als het echt niet anders kan, kun je je vuur blussen met ruim water. Dit wil je liever voorkomen: je krijgt daar veel rook door, wat niet alleen slecht is voor het milieu, maar ook voor je gezondheid.