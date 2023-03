Voor een carrière als straaljagerpiloot was ‘Kruimel’ te klein, nu is ze een groot trucker én kaarsenmaker

Natasja Jansen met haar doodshoofdkaarsen. Beeld Jan Dirk van der Burg

Natasja Jansen (44), Tilburg

Natasja is al twintig jaar vrachtwagenchauffeur. ‘Dat was niet de bedoeling, ik wilde altijd straaljagerpiloot worden, maar daarvoor moet je tenminste 1,67 meter zijn en ik bleef steken op 1,63 meter.’ Voor de cabine van haar MAN-trekker-opleggercombinatie is ze wél groot genoeg en zo rijdt ze onder haar geuzennaam ‘Kruimel’ 50 tot 70 uur in de week. ‘Dat lijkt veel, maar ik ben hoogsensitief en kan sowieso niet stilzitten. Tegenwoordig heet dat ADHD, ik móét altijd wat doen.’

Als ze thuiskwam ging ze daarom altijd aan de diamond painting, maar sinds september is die hobby vervangen door kaarsenmaken. ‘Met kaarsen klooien vond ik altijd al leuk. Nu heb ik een elektrisch pannetje, dan is het een kwestie van kaarsvet smelten en kijken wat je kunt maken. Ik heb veel met gothic, dus ik maak graag doodshoofdkaarsen, die branden ook mooi op. De mallen bestel ik op AliExpress, ja. Als je naar de Pipoos gaat, de handwerkwinkel, dan betaal je voor een malletje 30 euro. En het is een hobby hè? Het moet wel leuk blijven.’ Het belangrijkste onderdeel van het ‘leuk blijven’ is ze vervolgens tegen kostprijs verkopen aan vrienden. ‘Mijn doodshoofden lopen alleen voor geen meter. Maar ik ben nu paaseieren aan het gieten. Daar vragen ze allemaal naar.’